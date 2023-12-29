29 декабря 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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29 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 01.01 по 07.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|02.01.2024
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|ноябрь 2023
|02.01.2024
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|ноябрь 2023
|03.01.2024
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|декабрь 2023
|03.01.2024
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|декабрь 2023
|04.01.2024
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|ноябрь 2023
|04.01.2024
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|декабрь 2023
|04.01.2024
|19:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 16 по 22 декабря
|05.01.2024
|16:30
|Безработица в Канаде
|декабрь 2023
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29 декабря 2023 года 18:08
Американские фондовые индексы колеблются между ростом и снижением в начале последних торгов 2023 года.
Накануне Dow Jones Industrial Average обновил очередной рекорд, а S&P 500 завершил сессию вблизи рекорда. Индексы завершают в плюсе девятую неделю подряд, причем для... читать дальше
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29 декабря 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,18 руб. и составил 89,137 руб.
Минимальный курс доллара США составил 86,325 руб., максимальный - 90,47 руб. Было заключено 14747 сделок. Объем торгов составил... читать дальше
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29 декабря 2023 года 17:15
В течение ближайшей недели с 01.01 по 07.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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29 декабря 2023 года 17:07
Темпы роста потребительских цен в странах Западной Европы и Северной Америки замедляются намного быстрее, чем ожидалось. И если эта тенденция сохранится, то уже в следующем году инфляция может вернуться в зону комфорта центральных банков впервые за 3 года, пишет The Wall Street... читать дальше
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29 декабря 2023 года 17:00
В понедельник, 1 января, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, России, США, Франции, Японии, Европейском Союзе праздник - Новый год.
Во вторник, 2 января, в России праздник - Новогодние каникулы.
В среду, 3 января, в России праздник - Новогодние... читать дальше
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29 декабря 2023 года 16:59
Россельхознадзор с 29 декабря разрешил поставки инкубационных яиц с 6 предприятий Турции, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях, сообщает служба.
"Решение принято в связи с имеющейся потребностью в инкубационном яйце со стороны российских участников... читать дальше
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29 декабря 2023 года 16:51
Американская компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. продает активы в Бразилии частному инвестору.
Как говорится в сообщении UnitedHealth, она рассчитывает завершить продажу в первом полугодии 2024 года. После закрытия сделки компания спишет... читать дальше
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29 декабря 2023 года 16:45
9 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-621 на 35 млрд 93,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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29 декабря 2023 года 16:42
ЦБ РФ с 30 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5993,16 (-15,02) руб./грамм; на серебро - 69,94 (+0,14) руб./грамм; на платину - 2883,54 (+49,88) руб./грамм; на палладий - 3275,71 (-132,81) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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29 декабря 2023 года 16:42
Власти Аргентины официально проинформировали лидеров стран-участниц БРИКС о решении не вступать в это объединение, сообщает в пятницу аргентинская газета "Кларин" со ссылкой на источники в аргентинском правительстве.
"В правительстве направили письма с этой информацией... читать дальше
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29 декабря 2023 года 16:35
Потребительские цены в Южной Корее в 2023 году увеличились в среднем на 3,6%, что совпало с прогнозом ЦБ страны.
Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 5,1% в 2022 году, что было максимальными темпами роста за 24 года, отмечает... читать дальше
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29 декабря 2023 года 16:27
Повышение процентных ставок в последние два года позволило европейским банкам существенно увеличить чистый процентный доход: в 2023 году, по оценкам UBS, он был более чем на 100 млрд евро выше показателя 2021 года.
Собранные UBS данные показывают, что чистый процентный... читать дальше
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29 декабря 2023 года 16:18
Спрос на продукцию химической промышленности в РФ в 2023 году увеличился на 11,5% по сравнению с прошлым годом и составил 8,3 трлн рублей, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе презентации химическими компаниями своих разработок.
"Мы видим... читать дальше
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29 декабря 2023 года 16:15
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,67 пункта (0,215%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3095,32 пункта. Максимальное... читать дальше
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29 декабря 2023 года 16:10
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 99,1919 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 135,87 коп.
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29 декабря 2023 года 16:10
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 89,6883 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,58 коп.
Это автоматическое сообщение.
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