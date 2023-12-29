Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 98,3405 руб.

Минимальный курс евро составил 97,1625 руб., максимальный - 100,35 руб. Было заключено 5859 сделок. Объем торгов составил 22851,97 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,7 руб. за евро.

29 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,15 руб. и составил 98,3405 руб.

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Американские фондовые индексы колеблются между ростом и снижением в начале последних торгов 2023 года. Накануне Dow Jones Industrial Average обновил очередной рекорд, а S&P 500 завершил сессию вблизи рекорда. Индексы завершают в плюсе девятую неделю подряд, причем для... Накануне Dow Jones Industrial Average обновил очередной рекорд, а S&P 500 завершил сессию вблизи рекорда. Индексы завершают в плюсе девятую неделю подряд, причем для... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,18 руб. и составил 89,137 руб. Минимальный курс доллара США составил 86,325 руб., максимальный - 90,47 руб. Было заключено 14747 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 86,325 руб., максимальный - 90,47 руб. Было заключено 14747 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 01.01 по 07.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Темпы роста потребительских цен в странах Западной Европы и Северной Америки замедляются намного быстрее, чем ожидалось. И если эта тенденция сохранится, то уже в следующем году инфляция может вернуться в зону комфорта центральных банков впервые за 3 года, пишет The Wall Street... читать дальше

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В понедельник, 1 января, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, России, США, Франции, Японии, Европейском Союзе праздник - Новый год. Во вторник, 2 января, в России праздник - Новогодние каникулы. Во вторник, 2 января, в России праздник - Новогодние каникулы. В среду, 3 января, в России праздник - Новогодние... В среду, 3 января, в России праздник - Новогодние... читать дальше

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Россельхознадзор с 29 декабря разрешил поставки инкубационных яиц с 6 предприятий Турции, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях, сообщает служба. "Решение принято в связи с имеющейся потребностью в инкубационном яйце со стороны российских участников... "Решение принято в связи с имеющейся потребностью в инкубационном яйце со стороны российских участников... читать дальше

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Американская компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. продает активы в Бразилии частному инвестору. Как говорится в сообщении UnitedHealth, она рассчитывает завершить продажу в первом полугодии 2024 года. После закрытия сделки компания спишет... Как говорится в сообщении UnitedHealth, она рассчитывает завершить продажу в первом полугодии 2024 года. После закрытия сделки компания спишет... читать дальше

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9 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-621 на 35 млрд 93,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ЦБ РФ с 30 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5993,16 (-15,02) руб./грамм; на серебро - 69,94 (+0,14) руб./грамм; на платину - 2883,54 (+49,88) руб./грамм; на палладий - 3275,71 (-132,81) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Власти Аргентины официально проинформировали лидеров стран-участниц БРИКС о решении не вступать в это объединение, сообщает в пятницу аргентинская газета "Кларин" со ссылкой на источники в аргентинском правительстве. "В правительстве направили письма с этой информацией... "В правительстве направили письма с этой информацией... читать дальше

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Потребительские цены в Южной Корее в 2023 году увеличились в среднем на 3,6%, что совпало с прогнозом ЦБ страны. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 5,1% в 2022 году, что было максимальными темпами роста за 24 года, отмечает... Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 5,1% в 2022 году, что было максимальными темпами роста за 24 года, отмечает... читать дальше

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Повышение процентных ставок в последние два года позволило европейским банкам существенно увеличить чистый процентный доход: в 2023 году, по оценкам UBS, он был более чем на 100 млрд евро выше показателя 2021 года. Собранные UBS данные показывают, что чистый процентный... Собранные UBS данные показывают, что чистый процентный... читать дальше

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Спрос на продукцию химической промышленности в РФ в 2023 году увеличился на 11,5% по сравнению с прошлым годом и составил 8,3 трлн рублей, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе презентации химическими компаниями своих разработок. "Мы видим... "Мы видим... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,67 пункта (0,215%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3095,32 пункта. Максимальное... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 99,1919 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 135,87 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 89,6883 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,58 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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