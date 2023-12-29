ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 90,3041 руб., екрс евро - 100,5506 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 100,5506 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 79,45 коп.

29 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 90,3041 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 140,10 коп.

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Правительство РФ вывело ряд товаров из-под действия "курсовых" экспортных пошлин. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба кабмина. Пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические... Пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические... читать дальше

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Минэнерго РФ поддерживает перенос конкурентного отбора мощности с февраля на август 2024 г., заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. "Наши предложения направлены в правительство", - сообщил он. "Наши предложения направлены в правительство", - сообщил он. Ранее в декабре замминистра энергетики Павел... Ранее в декабре замминистра энергетики Павел... читать дальше

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Тарифы для майнеров повысятся до пяти раз, следует из проекта постановления правительства, разработанного Минэнерго и размещенного на regulation.gov.ru. Речь идет о повышении тарифа на передачу электроэнергии. Согласно документу, Минэнерго предлагает ввести для них... Речь идет о повышении тарифа на передачу электроэнергии. Согласно документу, Минэнерго предлагает ввести для них... читать дальше

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Минэнерго РФ не пересматривает прогноз энергопотребления по итогам 2023 г., ожидаемый рост составляет 1,4%, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. Рекорд энергопотребления в РФ, установленный в 2022 г., может быть побит уже по итогам текущего года,... Рекорд энергопотребления в РФ, установленный в 2022 г., может быть побит уже по итогам текущего года,... читать дальше

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Среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" за 28 дней декабря 2023 г. снизилась на 2,2% к тому же периоду прошлого года, до 3,24 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании. Это соответствует 90,7 млн тонн с начала... Это соответствует 90,7 млн тонн с начала... читать дальше

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Ожидаемый объем добычи нефти в России по итогам 2023 года составляет 523 млн т или чуть меньше, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Можем назвать ожидаемый (прогноз на 2023 год - ИФ) - 523 млн тонн, чуть меньше может будет", - сказал... "Можем назвать ожидаемый (прогноз на 2023 год - ИФ) - 523 млн тонн, чуть меньше может будет", - сказал... читать дальше

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Американская Google, входящая в Alphabet Inc., договорилась об урегулировании коллективного иска на $5 млрд по обвинениям в сборе персональных данных миллионов пользователей браузера Chrome, пишет New York Post со ссылкой на адвокатов сторон процесса. Стороны в рамках... Стороны в рамках... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 22 декабря составил 18 трлн312,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 15 декабря денежная база в России равнялась 18иплн 252,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,32%, или на 59,3 млрд... На 15 декабря денежная база в России равнялась 18иплн 252,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,32%, или на 59,3 млрд... читать дальше

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СПБ биржа сообщает о возобновлении в 11:15 мск организованных торгов ценными бумагами после технического сбоя. "Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 11:15. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", - говорится в сообщении,... "Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 11:15. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", - говорится в сообщении,...

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 28 декабря на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Банк России временно увеличивал объем... Банк России временно увеличивал объем... читать дальше

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При поддержке правительства РФ состоялся отбор шести научно-образовательных организаций, которые получат государственную поддержку на развитие отраслевых исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "По поручению... "По поручению... читать дальше

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Правительство РФ актуализировало перечень госкомпаний, которые должны согласовывать свои планы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с региональными органами власти. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Этим... Этим... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,07 пункта (0,292%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3092,92 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,13 пункта (0,562%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,13 пункта (0,562%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Правительство РФ продлевает до конца 2024 ряд действующих мер поддержки граждан, ищущих работу, сообщается на сайте кабинета министров в пятницу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В постановлении говорится, что речь идёт о... В постановлении говорится, что речь идёт о... читать дальше

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Федеральная таможенная служба (ФТС) России перевыполнит плановое задание по перечислениям в бюджет на 2023 год (которое составляет 6,46 трлн рублей) на 150-160 млрд рублей, заявил врио главы ФТС Руслан Давыдов. "Мы перевыполнили задание по перечислениям в бюджет,... "Мы перевыполнили задание по перечислениям в бюджет,... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,59/92,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 57 коп., Cредний курс продажи упал...

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