Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6639 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,5605 руб., максимальный - 12,78 руб. Было заключено 92940 сделок. Объем торгов составил 208299,15 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,6 руб. за юань.

28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,23 коп. и составил 12,6639 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 56911,671 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 351,205 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 92,40 коп. и составил 100,4051 руб. Минимальный курс евро составил 99,3525 руб., максимальный - 101,3225 руб. Было заключено 20388 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 99,3525 руб., максимальный - 101,3225 руб. Было заключено 20388 сделок. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,23 коп. и составил 12,6639 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5605 руб., максимальный - 12,78 руб. Было заключено 92940 сделок. Объем торгов составил 208299,15... Минимальный курс юаня составил 12,5605 руб., максимальный - 12,78 руб. Было заключено 92940 сделок. Объем торгов составил 208299,15...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,51 руб. и составил 90,1535 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,235 руб., максимальный - 91,185 руб. Было заключено 30193 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,235 руб., максимальный - 91,185 руб. Было заключено 30193 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Большинство крупных инвесторов в уходящем году старались успеть поучаствовать в ралли фондового рынка, которого мало кто ожидал, или несли убытки на рынке облигаций. Однако некоторые сделали выбор в пользу менее очевидных активов, которые принесли им хорошую доходность, пишет... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне просевшей нефти (Brent торгуется ниже $79 за баррель) и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%,... В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%,... читать дальше

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ООО "Норкем Оксид", зарегистрированное в ноябре 2023 года в Дзержинске Нижегородской области, планирует выпускать оксид пропилена и хлористый кальций в ОЭЗ "Кулибин", инвестиции в проект превысят 11 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба правительства региона,... Как сообщила пресс-служба правительства региона,... читать дальше

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"Газпром" завершил строительство уже четвертой технологической линии Амурского ГПЗ (всего на заводе предусмотрено шесть линий), сообщило руководство концерна в ходе праздничного селектора. Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет... Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет... читать дальше

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Россельхознадзор совместно с Главным таможенным управлением (ГТУ) Китая согласовал ветеринарный сертификат на экспорт свинины из России в КНР, сообщает российская служба. "Таким образом, сделан еще один шаг, приближающий РФ к открытию китайского рынка для российской... "Таким образом, сделан еще один шаг, приближающий РФ к открытию китайского рынка для российской... читать дальше

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"Газпром" (MOEX: GAZP) ввел в эксплуатацию новые добычные мощности, необходимые для нового планового увеличения экспорта в Китай по магистрали "Сила Сибири" с начала нового 2024 года. Плановый объем экспорта на 2023 год был определен в 22 млрд куб. м, для 2024 года действует... читать дальше

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Американские фондовые индексы умеренно растут в начале торгов в четверг. Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск повысился на 0,04% и составил 37671,53 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск повысился на 0,04% и составил 37671,53 пункта. Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,12% - до 4787,42... Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,12% - до 4787,42... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,35 руб. и составил 90,3174 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,22 руб., максимальный - 91,18 руб. Было заключено 8709 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 89,22 руб., максимальный - 91,18 руб. Было заключено 8709 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Турция в октябре импортировала 2,94 млн тонн нефти, что всего на 0,6% меньше, чем в сентябре, но на 2% больше аналогичного месяца прошлого года, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). Импорт нефти из России вырос в 1,8 раза, до 1,1 млн тонн.... Импорт нефти из России вырос в 1,8 раза, до 1,1 млн тонн.... читать дальше

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Итальянская Eni начала поставку газа на первый в Конго плавучий СПГ завод (FLNG) Tango, пришвартованный в конголезских водах. "Поставка газа была осуществлена в рекордно короткие сроки - всего через двенадцать месяцев после принятия окончательного инвестиционного... "Поставка газа была осуществлена в рекордно короткие сроки - всего через двенадцать месяцев после принятия окончательного инвестиционного... читать дальше

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Экспорт российского газа в Китай в 2023 году составит свыше 22,5 млрд куб. м газа, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем итоговом селекторе в компании. "Китай является нашим стратегическим партнером. И хочу сказать, что мы 23 декабря... "Китай является нашим стратегическим партнером. И хочу сказать, что мы 23 декабря... читать дальше

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В 2023 году рост экономики Казахстана ожидается около 5%, сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов. "Несмотря на неблагоприятные факторы, сложившиеся на мировом рынке, в этом году экономика страны стабильно растет. Если прошлый год мы завершили ростом на 3,2%,... "Несмотря на неблагоприятные факторы, сложившиеся на мировом рынке, в этом году экономика страны стабильно растет. Если прошлый год мы завершили ростом на 3,2%,... читать дальше

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