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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,1535 руб.
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28 декабря 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,1535 руб.
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28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,51 руб. и составил 90,1535 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,235 руб., максимальный - 91,185 руб. Было заключено 30193 сделки. Объем торгов составил 135054,98 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,36 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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