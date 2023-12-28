Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 100,493 руб.

Минимальный курс евро составил 99,8 руб., максимальный - 101,2225 руб. Было заключено 6135 сделок. Объем торгов составил 20711,6 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99,8 руб. за евро.

28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 80,10 коп. и составил 100,493 руб.

.

"Газпром" (MOEX: GAZP) ввел в эксплуатацию новые добычные мощности, необходимые для нового планового увеличения экспорта в Китай по магистрали "Сила Сибири" с начала нового 2024 года. Плановый объем экспорта на 2023 год был определен в 22 млрд куб. м, для 2024 года действует... читать дальше

.

Американские фондовые индексы умеренно растут в начале торгов в четверг. Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск повысился на 0,04% и составил 37671,53 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск повысился на 0,04% и составил 37671,53 пункта. Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,12% - до 4787,42... Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,12% - до 4787,42... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,35 руб. и составил 90,3174 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,22 руб., максимальный - 91,18 руб. Было заключено 8709 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 89,22 руб., максимальный - 91,18 руб. Было заключено 8709 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

.

Турция в октябре импортировала 2,94 млн тонн нефти, что всего на 0,6% меньше, чем в сентябре, но на 2% больше аналогичного месяца прошлого года, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). Импорт нефти из России вырос в 1,8 раза, до 1,1 млн тонн.... Импорт нефти из России вырос в 1,8 раза, до 1,1 млн тонн.... читать дальше

.

Итальянская Eni начала поставку газа на первый в Конго плавучий СПГ завод (FLNG) Tango, пришвартованный в конголезских водах. "Поставка газа была осуществлена в рекордно короткие сроки - всего через двенадцать месяцев после принятия окончательного инвестиционного... "Поставка газа была осуществлена в рекордно короткие сроки - всего через двенадцать месяцев после принятия окончательного инвестиционного... читать дальше

.

Экспорт российского газа в Китай в 2023 году составит свыше 22,5 млрд куб. м газа, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем итоговом селекторе в компании. "Китай является нашим стратегическим партнером. И хочу сказать, что мы 23 декабря... "Китай является нашим стратегическим партнером. И хочу сказать, что мы 23 декабря... читать дальше

.

В 2023 году рост экономики Казахстана ожидается около 5%, сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов. "Несмотря на неблагоприятные факторы, сложившиеся на мировом рынке, в этом году экономика страны стабильно растет. Если прошлый год мы завершили ростом на 3,2%,... "Несмотря на неблагоприятные факторы, сложившиеся на мировом рынке, в этом году экономика страны стабильно растет. Если прошлый год мы завершили ростом на 3,2%,... читать дальше

.

Реализация федерального проекта "Геология. Возрождение легенды" позволит провести дополнительные геологоразведочные работы и открыть новые месторождения полезных ископаемых. В результате Россия сохранит лидирующие позиции в мире по запасам газа и золота, а по таким дефицитным... читать дальше

.

Правительство РФ продлило до конца 2024 года действие лицензий и разрешительных документов в отдельных сферах деятельности, если они истекают в следующем году. Постановление на этот счет от 23 декабря 2023 года №2269 опубликовано на сайте правительства. До этого... Постановление на этот счет от 23 декабря 2023 года №2269 опубликовано на сайте правительства. До этого... читать дальше

.

Минфин РФ планирует в первом квартале 2024 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) объемом до 800 млрд рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении министерства. Всего запланировано 11 аукционных дней - по четыре в феврале и марте, три - в... Всего запланировано 11 аукционных дней - по четыре в феврале и марте, три - в... читать дальше

.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. - до 218 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 206 тыс., а не 205 тыс., как... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 206 тыс., а не 205 тыс., как... читать дальше

.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который выделяет мобильные торговые объекты в отдельную категорию, прописывает единое законодательное регулирование, что должно создать условия для развития мобильной (развозной) торговли на велосипедах, мотоциклах, в киосках,... читать дальше

.

8 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-620 на 53 млрд 644,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

ЦБ РФ с 29 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6008,18 (-52,52) руб./грамм; на серебро - 69,8 (-2,32) руб./грамм; на платину - 2833,66 (-26,27) руб./грамм; на палладий - 3408,52 (-197,36) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 100,5506 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 79,45 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 90,3041 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 140,10 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.