28 декабря 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 17 по 23 декабря
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 10 по 16 декабря
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 16 по 22 декабря
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28 декабря 2023 года 18:11
"Газпром" (MOEX: GAZP) ввел в эксплуатацию новые добычные мощности, необходимые для нового планового увеличения экспорта в Китай по магистрали "Сила Сибири" с начала нового 2024 года. Плановый объем экспорта на 2023 год был определен в 22 млрд куб. м, для 2024 года действует... читать дальше
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28 декабря 2023 года 18:03
Американские фондовые индексы умеренно растут в начале торгов в четверг.
Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск повысился на 0,04% и составил 37671,53 пункта.
Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,12% - до 4787,42... читать дальше
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28 декабря 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,35 руб. и составил 90,3174 руб.
Минимальный курс доллара США составил 89,22 руб., максимальный - 91,18 руб. Было заключено 8709 сделок. Объем торгов составил... читать дальше
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28 декабря 2023 года 17:54
Турция в октябре импортировала 2,94 млн тонн нефти, что всего на 0,6% меньше, чем в сентябре, но на 2% больше аналогичного месяца прошлого года, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).
Импорт нефти из России вырос в 1,8 раза, до 1,1 млн тонн.... читать дальше
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28 декабря 2023 года 17:48
Итальянская Eni начала поставку газа на первый в Конго плавучий СПГ завод (FLNG) Tango, пришвартованный в конголезских водах.
"Поставка газа была осуществлена в рекордно короткие сроки - всего через двенадцать месяцев после принятия окончательного инвестиционного... читать дальше
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28 декабря 2023 года 17:40
Экспорт российского газа в Китай в 2023 году составит свыше 22,5 млрд куб. м газа, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем итоговом селекторе в компании.
"Китай является нашим стратегическим партнером. И хочу сказать, что мы 23 декабря... читать дальше
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28 декабря 2023 года 17:29
В 2023 году рост экономики Казахстана ожидается около 5%, сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов.
"Несмотря на неблагоприятные факторы, сложившиеся на мировом рынке, в этом году экономика страны стабильно растет. Если прошлый год мы завершили ростом на 3,2%,... читать дальше
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28 декабря 2023 года 17:21
Реализация федерального проекта "Геология. Возрождение легенды" позволит провести дополнительные геологоразведочные работы и открыть новые месторождения полезных ископаемых. В результате Россия сохранит лидирующие позиции в мире по запасам газа и золота, а по таким дефицитным... читать дальше
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28 декабря 2023 года 17:12
Правительство РФ продлило до конца 2024 года действие лицензий и разрешительных документов в отдельных сферах деятельности, если они истекают в следующем году.
Постановление на этот счет от 23 декабря 2023 года №2269 опубликовано на сайте правительства. До этого... читать дальше
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28 декабря 2023 года 17:03
Минфин РФ планирует в первом квартале 2024 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) объемом до 800 млрд рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении министерства.
Всего запланировано 11 аукционных дней - по четыре в феврале и марте, три - в... читать дальше
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28 декабря 2023 года 16:55
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. - до 218 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 206 тыс., а не 205 тыс., как... читать дальше
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28 декабря 2023 года 16:47
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который выделяет мобильные торговые объекты в отдельную категорию, прописывает единое законодательное регулирование, что должно создать условия для развития мобильной (развозной) торговли на велосипедах, мотоциклах, в киосках,... читать дальше
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28 декабря 2023 года 16:44
8 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-620 на 53 млрд 644,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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28 декабря 2023 года 16:40
ЦБ РФ с 29 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6008,18 (-52,52) руб./грамм; на серебро - 69,8 (-2,32) руб./грамм; на платину - 2833,66 (-26,27) руб./грамм; на палладий - 3408,52 (-197,36) руб./грамм.
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28 декабря 2023 года 16:32
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 100,5506 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 79,45 коп.
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28 декабря 2023 года 16:32
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 90,3041 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 140,10 коп.
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