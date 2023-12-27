ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 декабря в размере 91,7051 руб.

27 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 91,7051 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,18 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 57262,877 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 104,015 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,60 коп. и составил 12,7962 руб. Минимальный курс юаня составил 12,735 руб., максимальный - 12,824 руб. Было заключено 84770 сделок. Объем торгов составил 163657,81... Минимальный курс юаня составил 12,735 руб., максимальный - 12,824 руб. Было заключено 84770 сделок. Объем торгов составил 163657,81...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,17 коп. и составил 101,3291 руб. Минимальный курс евро составил 101,01 руб., максимальный - 101,595 руб. Было заключено 38309 сделок. Объем торгов составил 51329,46... Минимальный курс евро составил 101,01 руб., максимальный - 101,595 руб. Было заключено 38309 сделок. Объем торгов составил 51329,46...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,67 коп. и составил 91,6684 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,23 руб., максимальный - 92 руб. Было заключено 21030 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 91,23 руб., максимальный - 92 руб. Было заключено 21030 сделок. Объем торгов составил...

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в декабре 2023 года по сравнению предыдущим месяцем снизился на 0,1 процентного пункта и составил плюс 1,1% после 1,2% в ноябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В обрабатывающем... В обрабатывающем... читать дальше

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Безработица в России в ноябре 2023 года удерживалась на достигнутом в октябре уровне в 2,9%, соответствующем минимальному значению за весь период наблюдений показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). До этого в течение трех месяцев - с... До этого в течение трех месяцев - с... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в октябре 2023 года составил 9,9% в годовом выражении после роста на 7,2% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным Росстата, среднемесячная начисленная... По данным Росстата, среднемесячная начисленная... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-октябре 2023 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 29 трлн 010,9 млрд рублей, что на 26,5% больше, чем за тот же период 2022 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В октябре этого года... В октябре этого года... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 18 по 25 декабря 2023 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Стоимость литра бензина в среднем по стране на 18 декабря выросла на 2 коп. и составила 54,54 руб. Стоимость литра АИ-92... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 18 декабря выросла на 2 коп. и составила 54,54 руб. Стоимость литра АИ-92... читать дальше

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Увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило за неделю с 19 по 25 декабря 3,0%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 12 по 18 декабря цены выросли в среднем на 2,1%. Увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило... Увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило... читать дальше

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За период 19 по 25 декабря 2023 года потребительские цены повысились на 0,28%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 12 по 18 декабря 2023 года потребительские цены повысились на 0,18%. С начала декабря цены выросли на 0,73%, с начала года... С начала декабря цены выросли на 0,73%, с начала года... читать дальше

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В ноябре 2023 года оборот розничной торговли в России вырос на 10,5% по сравнению с показателем за ноябрь 2022 года - до 4 трлн 195,2 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В октябре показатель увеличился на 12,7%, в сентябре - 12,2%, в август - на... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в октябре 2023 года вырос на 4,8% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В октябре рост показателя составлял 7,8% Данные были первсмотрены, ране сообщалось о росте на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на позитиве на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, но просевшей нефти после роста накануне. В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,9%,... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,9%,... читать дальше

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Американские фондовые индексы умеренно поднимаются в начале торгов. Накануне индексы выросли примерно на 0,5%, причем S&P 500 находится в шаге от исторического максимума, достигнутого в январе 2022 года. Индикатор подскочил на 24,4% с начала 2023 года. Ралли на... Ралли на... читать дальше

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Второй этап обмена замороженных в Евросоюзе и России активов может охватить инвесторов с более крупным объемом вложений по сравнению с лимитом первого этапа (100 тыс. рублей). "Мы тоже смотрим на это как на некий первый этап, что до 100 тыс. рублей на гражданина, и это... "Мы тоже смотрим на это как на некий первый этап, что до 100 тыс. рублей на гражданина, и это... читать дальше

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