.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 101,294 руб.
.
ГЛАВНОЕ
В ноябре промпроизводство в РФ выросло на 4,3%
Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 4,3% после 5,3% в октябре, сообщил Росстат. Данные практически совпали с прогнозами аналитиков, которые ожидали роста показателя на 4,4%.. В январе-ноябре промпроизводство увеличилось на 3,6%
 
ЦБ обзванивал эмитентов на фоне резких скачков их акций
Банк России в течение последних полутора месяцев звонил некоторым эмитентам из третьего эшелона, акции которых были особенно волатильны на торгах, с просьбой принять меры, пишут "Ведомости", ссылающиеся на собеседников газеты, знающих это от...
 
Россияне взяли кредитов почти на 35 трлн рублей
Россияне рекордно нарастили долги. За 10 месяцев общий кредитный портфель граждан увеличился на 6 трлн — до 34,8 трлн рублей к 1 ноября. Это следует из статистики ЦБ, которую проанализировали "Известия". Общий объем ссуд населения достиг...
 
Банки начали перестравивать ипотеку
После того как власти решили урезать объем субсидий из бюджета РФ по госпрограммам льготной ипотеки, банки начали перекладывать недополученные доходы на застройщиков, пишет "Коммерсантъ". Так, Сбербанк сразу после новогодних каникул вводит...
 
27 декабря 2023 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 101,294 руб.

 0  
27 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34,54 коп. и составил 101,294 руб.

Минимальный курс евро составил 101,125 руб., максимальный - 101,65 руб. Было заключено 5759 сделок. Объем торгов составил 18168,6 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 101,345 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
27 декабря 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 декабря снизилась на 0,18% и составила 57262,877 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 57262,877 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 104,015 млрд руб., или на...
.
27 декабря 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,7962 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,60 коп. и составил 12,7962 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,735 руб., максимальный - 12,824 руб. Было заключено 84770 сделок. Объем торгов составил 163657,81...
.
27 декабря 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 101,3291 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,17 коп. и составил 101,3291 руб.

Минимальный курс евро составил 101,01 руб., максимальный - 101,595 руб. Было заключено 38309 сделок. Объем торгов составил 51329,46...
.
27 декабря 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,6684 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,67 коп. и составил 91,6684 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,23 руб., максимальный - 92 руб. Было заключено 21030 сделок. Объем торгов составил...
.
27 декабря 2023 года 19:07
Предпринимательская уверенность в РФ в декабре снизилась и в добыче, и в обработке - Росстат
Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в декабре 2023 года по сравнению предыдущим месяцем снизился на 0,1 процентного пункта и составил плюс 1,1% после 1,2% в ноябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

В обрабатывающем...    читать дальше
.
27 декабря 2023 года 19:04
Безработица в России в ноябре осталась на достигнутом в октябре минимальном уровне в 2,9% - Росстат
Безработица в России в ноябре 2023 года удерживалась на достигнутом в октябре уровне в 2,9%, соответствующем минимальному значению за весь период наблюдений показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

До этого в течение трех месяцев - с...    читать дальше
.
27 декабря 2023 года 19:03
Зарплаты в РФ в реальном выражении в октябре выросли на 9,9% - Росстат
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в октябре 2023 года составил 9,9% в годовом выражении после роста на 7,2% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

По данным Росстата, среднемесячная начисленная...    читать дальше
.
27 декабря 2023 года 19:03
Сальдированная прибыль предприятий РФ в январе-октябре выросла на 26,5%
Предприятия РФ в январе-октябре 2023 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 29 трлн 010,9 млрд рублей, что на 26,5% больше, чем за тот же период 2022 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

В октябре этого года...    читать дальше
.
27 декабря 2023 года 19:02
За период с 18 по 25 декабря цены на бензин в РФ выросли на 0,2% против роста на 0,1% неделей ранее - Росстат
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 18 по 25 декабря 2023 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 18 декабря выросла на 2 коп. и составила 54,54 руб. Стоимость литра АИ-92...    читать дальше
.
27 декабря 2023 года 19:01
За период с 19 по 25 декабря цены на плодоовощную продукцию выросли на 3% - Росстат
Увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило за неделю с 19 по 25 декабря 3,0%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 12 по 18 декабря цены выросли в среднем на 2,1%.

Увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило...    читать дальше
.
27 декабря 2023 года 19:01
За период с 19 по 25 декабря инфляция ускорилась до 0,28% - Росстат
За период 19 по 25 декабря 2023 года потребительские цены повысились на 0,28%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 12 по 18 декабря 2023 года потребительские цены повысились на 0,18%.

С начала декабря цены выросли на 0,73%, с начала года...    читать дальше
.
27 декабря 2023 года 19:01
Рост оборота розничной торговли РФ в ноябре замедлился до 10,5% - Росстат
В ноябре 2023 года оборот розничной торговли в России вырос на 10,5% по сравнению с показателем за ноябрь 2022 года - до 4 трлн 195,2 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В октябре показатель увеличился на 12,7%, в сентябре - 12,2%, в август - на...    читать дальше
.
27 декабря 2023 года 19:01
Рост выпуска по базовым видам деятельности в РФ в ноябре замедлился до 4,8% - Росстат
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в октябре 2023 года вырос на 4,8% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В октябре рост показателя составлял 7,8% Данные были первсмотрены, ране сообщалось о росте на...    читать дальше
.
27 декабря 2023 года 18:57
Рынок российских акций вырос на 0,1-0,5%
Рынок акций РФ завершил торги на позитиве на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, но просевшей нефти после роста накануне.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,9%,...    читать дальше
.
27 декабря 2023 года 18:29
Американские фондовые индексы слабо растут в начале торгов
Американские фондовые индексы умеренно поднимаются в начале торгов. Накануне индексы выросли примерно на 0,5%, причем S&P 500 находится в шаге от исторического максимума, достигнутого в январе 2022 года. Индикатор подскочил на 24,4% с начала 2023 года.

Ралли на...    читать дальше
.
27 декабря 2023 года 18:19
Лимит на обмен замороженными активами на втором этапе может вырасти с нынешних 100 тыс. руб.
Второй этап обмена замороженных в Евросоюзе и России активов может охватить инвесторов с более крупным объемом вложений по сравнению с лимитом первого этапа (100 тыс. рублей).

"Мы тоже смотрим на это как на некий первый этап, что до 100 тыс. рублей на гражданина, и это...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.