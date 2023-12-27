Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,7997 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,7695 руб., максимальный - 12,8225 руб. Было заключено 8204 сделки. Объем торгов составил 25075,11 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,809 руб. за юань.

27 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,45 коп. и составил 12,7997 руб.

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Затраты недропользователей на геологоразведку углеводородов за 11 месяцев 2023 года превысили 300 млрд рублей, сообщил глава Роснедр Евгений Петров. "Общий тренд идет на рост, если сопоставлять с аналогичными цифрами прошлого года. Могу сказать что (...) по УВС объем... "Общий тренд идет на рост, если сопоставлять с аналогичными цифрами прошлого года. Могу сказать что (...) по УВС объем... читать дальше

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Доходность 10-летних казначейских облигаций США умеренно снижается сегодня, инвесторы строят прогнозы для финансовых рынков и денежно-кредитной политики на следующий год, пишет CNBC. Доходность 10-летних US Treasuries опустилась в ходе торгов на 2,8 базисного пункта... Доходность 10-летних US Treasuries опустилась в ходе торгов на 2,8 базисного пункта... читать дальше

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Объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику Казахстана в первом полугодии 2023 года, составил $13,3 млрд, сообщил советник и пресс-секретарь президента республики Берик Уали. Как сообщил Уали в интервью государственному информагентству "Казинформ", в... Как сообщил Уали в интервью государственному информагентству "Казинформ", в... читать дальше

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Китай в 2023 году сократил производство хлопка на 6,1% - до 5,618 млн тонн, по данным Главного статистического управления страны. Это было обусловлено неблагоприятными погодными условиями. Общая площадь хлопковых полей страны уменьшилась в этом году на 7,1% и составила... Общая площадь хлопковых полей страны уменьшилась в этом году на 7,1% и составила...

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Около 1,2 млн ипотечных кредитов может быть выдано в 2024 году российскими банками, заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. "Следующий год будет не такой простой, но в целом ожидаем, что около 1,1-1,3 млн ипотечных кредитов будет выдано", - сказал Мутко на встрече с... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,57 пункта (0,438%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3108,29 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3112,16 (+0,56%) пункта,... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном растут в среду после длинных выходных по случаю Рождества, исключением выступает только рынок Испании. Поддержку рынкам оказывают ожидания снижения процентных ставок в США, пишет Trading Economics. Шансы на... Поддержку рынкам оказывают ожидания снижения процентных ставок в США, пишет Trading Economics. Шансы на... читать дальше

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РФ в 2023/2024 сельхозгоду может экспортировать 350 тыс. тонн гречихи и гречки (в пересчете на гречиху), что может побить рекорд прошлого сезона, когда было отгружено 262 тыс. тонн, прогнозирует заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 99,35/103,67 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,9/93,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 5 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,67/94,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...

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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие нулевой ставки ввозной пошлины в отношении отдельных видов фосфатов (код 2510 20 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) на два года - до начала 2026 года. "Мера способствует обеспечению загрузки производственных мощностей... "Мера способствует обеспечению загрузки производственных мощностей... читать дальше

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Чистая прибыль "ТВЭЛ" (топливная компания ГК "Росатом") по итогам 2023 г. может вырасти на 13,55% по сравнению с 2022 г., до 62,6 млрд руб., сообщила компания. Консолидированная EBITDA ожидается на уровне 106,6 млрд руб. (+28%). Выручка составит порядка 390 млрд руб.... Выручка составит порядка 390 млрд руб.... читать дальше

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Совокупное (первичное) потребление энергии с учетом потерь в результате ее преобразования и распределения сократилось в 2022 году в Евросоюзе на 4,1% в годовом выражении и составило 1,257 млрд тонн нефтяного эквивалента (тнэ), сообщило Статистическое управление ЕС... читать дальше

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На JPMorgan Chase & Co. в январе-сентябре пришлась почти пятая часть всей прибыли, полученной банками США: он заработал около $38,9 млрд, или 18% общей суммы, подсчитала Financial Times на основе данных BankRegData. Это самая высокая доля JPMorgan за период с 2009 года, когда... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,45 коп. и составил 12,7997 руб. Минимальный курс юаня составил 12,7695 руб., максимальный - 12,8225 руб. Было заключено 8204 сделки. Объем торгов составил 25075,11... Минимальный курс юаня составил 12,7695 руб., максимальный - 12,8225 руб. Было заключено 8204 сделки. Объем торгов составил 25075,11...

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