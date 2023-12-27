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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 91,7069 руб., екрс евро - 101,1178 руб.
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27 декабря 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 91,7069 руб., екрс евро - 101,1178 руб.

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27 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 91,7069 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,21 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 101,1178 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,03 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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