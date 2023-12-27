.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 91,7069 руб., екрс евро - 101,1178 руб.
.
27 декабря 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 91,7069 руб., екрс евро - 101,1178 руб.
|0
27 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 91,7069 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,21 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 101,1178 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,03 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 декабря 2023 года 14:04
Затраты недропользователей на геологоразведку углеводородов за 11 месяцев 2023 года превысили 300 млрд рублей, сообщил глава Роснедр Евгений Петров. "Общий тренд идет на рост, если сопоставлять с аналогичными цифрами прошлого года. Могу сказать что (...) по УВС объем... читать дальше
.27 декабря 2023 года 13:56
Доходность 10-летних казначейских облигаций США умеренно снижается сегодня, инвесторы строят прогнозы для финансовых рынков и денежно-кредитной политики на следующий год, пишет CNBC. Доходность 10-летних US Treasuries опустилась в ходе торгов на 2,8 базисного пункта... читать дальше
.27 декабря 2023 года 13:39
Объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику Казахстана в первом полугодии 2023 года, составил $13,3 млрд, сообщил советник и пресс-секретарь президента республики Берик Уали. Как сообщил Уали в интервью государственному информагентству "Казинформ", в... читать дальше
.27 декабря 2023 года 13:31
Китай в 2023 году сократил производство хлопка на 6,1% - до 5,618 млн тонн, по данным Главного статистического управления страны. Это было обусловлено неблагоприятными погодными условиями. Общая площадь хлопковых полей страны уменьшилась в этом году на 7,1% и составила...
.27 декабря 2023 года 13:23
Около 1,2 млн ипотечных кредитов может быть выдано в 2024 году российскими банками, заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. "Следующий год будет не такой простой, но в целом ожидаем, что около 1,1-1,3 млн ипотечных кредитов будет выдано", - сказал Мутко на встрече с... читать дальше
.27 декабря 2023 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,57 пункта (0,438%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3108,29 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3112,16 (+0,56%) пункта,... читать дальше
.27 декабря 2023 года 13:15
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном растут в среду после длинных выходных по случаю Рождества, исключением выступает только рынок Испании. Поддержку рынкам оказывают ожидания снижения процентных ставок в США, пишет Trading Economics. Шансы на... читать дальше
.27 декабря 2023 года 13:06
РФ в 2023/2024 сельхозгоду может экспортировать 350 тыс. тонн гречихи и гречки (в пересчете на гречиху), что может побить рекорд прошлого сезона, когда было отгружено 262 тыс. тонн, прогнозирует заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина... читать дальше
.27 декабря 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 99,35/103,67 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи вырос...
.27 декабря 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 27 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 91,9/93,4 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,9/93,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 5 коп., средний...
.27 декабря 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 90,67/94,09 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,67/94,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...
.27 декабря 2023 года 12:57
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие нулевой ставки ввозной пошлины в отношении отдельных видов фосфатов (код 2510 20 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) на два года - до начала 2026 года. "Мера способствует обеспечению загрузки производственных мощностей... читать дальше
.27 декабря 2023 года 12:32
Чистая прибыль "ТВЭЛ" (топливная компания ГК "Росатом") по итогам 2023 г. может вырасти на 13,55% по сравнению с 2022 г., до 62,6 млрд руб., сообщила компания. Консолидированная EBITDA ожидается на уровне 106,6 млрд руб. (+28%). Выручка составит порядка 390 млрд руб.... читать дальше
.27 декабря 2023 года 12:24
Совокупное (первичное) потребление энергии с учетом потерь в результате ее преобразования и распределения сократилось в 2022 году в Евросоюзе на 4,1% в годовом выражении и составило 1,257 млрд тонн нефтяного эквивалента (тнэ), сообщило Статистическое управление ЕС... читать дальше
.27 декабря 2023 года 12:15
На JPMorgan Chase & Co. в январе-сентябре пришлась почти пятая часть всей прибыли, полученной банками США: он заработал около $38,9 млрд, или 18% общей суммы, подсчитала Financial Times на основе данных BankRegData. Это самая высокая доля JPMorgan за период с 2009 года, когда... читать дальше
.27 декабря 2023 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,45 коп. и составил 12,7997 руб. Минимальный курс юаня составил 12,7695 руб., максимальный - 12,8225 руб. Было заключено 8204 сделки. Объем торгов составил 25075,11...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.