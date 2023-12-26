Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,7389 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,3475 руб., максимальный - 92,055 руб. Было заключено 8943 сделки. Объем торгов составил 40856,55 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,58 руб. за доллар США.

26 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 45,36 коп. и составил 91,7389 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24,71 коп. и составил 91,6951 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,35 руб., максимальный - 91,9575 руб. Была заключена 16351 сделка. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,35 руб., максимальный - 91,9575 руб. Была заключена 16351 сделка. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,19 коп. и составил 12,7902 руб. Минимальный курс юаня составил 12,7415 руб., максимальный - 12,8365 руб. Было заключено 57059 сделок. Объем торгов составил 131760,7... Минимальный курс юаня составил 12,7415 руб., максимальный - 12,8365 руб. Было заключено 57059 сделок. Объем торгов составил 131760,7...

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Россия в период своего председательства в СНГ в 2024 году намерена уделить самое пристальное внимание углублению экономических связей в рамках Содружества и, в частности, расширению расчетов в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Естественно, мы... "Естественно, мы... читать дальше

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Рынок акций РФ заввершил торги в неболдьшом минусе. В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%). В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%). Американские фондовые индексы... Американские фондовые индексы... читать дальше

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Индекс стоимости жилья в США CoreLogic Case-Shiller повысился в октябре на максимальные с декабря 2022 года 4,8% в годовом выражении, говорится в отчете S&P Global, рассчитывающей этот показатель. В свою очередь, индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах страны вырос... В свою очередь, индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах страны вырос... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в течение дня в ходе посещения культурных объектов Санкт-Петербурга активно обсуждал с коллегами из стран СНГ двусторонние и международные вопросы. "Переходя из зала в зал, каждый из вас, и я в том числе, подробно беседовали о... "Переходя из зала в зал, каждый из вас, и я в том числе, подробно беседовали о... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту вечером во вторник, инвесторы продолжают оценивать возможность существенных перебоев в поставках из-за нападений на суда в Красном море. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18 мск... Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18 мск... читать дальше

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Россия и Индия подписали соглашения, касающиеся двух новых энергоблоков индийской АЭС "Куданкулам", заявил во вторник глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар. "Сегодня в присутствии вице-премьера Мантурова мы подписали очень важные соглашения по поводу двух будущих... "Сегодня в присутствии вице-премьера Мантурова мы подписали очень важные соглашения по поводу двух будущих... читать дальше

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Американские фондовые индексы умеренно растут во вторник. Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск повысился на 0,09% и составил 37420,56 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск повысился на 0,09% и составил 37420,56 пункта. Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,19% - до 4763,54 пункта. Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,19% - до 4763,54 пункта. Nasdaq Composite... Nasdaq Composite... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 45,36 коп. и составил 91,7389 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,3475 руб., максимальный - 92,055 руб. Было заключено 8943 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,3475 руб., максимальный - 92,055 руб. Было заключено 8943 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Акции американского чипмейкера Nvidia Corp. возглавили список фаворитов Уолл-стрит по потенциалу роста в 2024 году, пишет MarketWatch. Согласно консенсус-прогнозам аналитиков, бумаги могут подорожать на 37% в следующем году. Эксперты полагают, что компания сохранит... Согласно консенсус-прогнозам аналитиков, бумаги могут подорожать на 37% в следующем году. Эксперты полагают, что компания сохранит... читать дальше

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Розничные продажи в США без учета бензина и автомобилей в период с 1 ноября по 24 декабря увеличились на 3,1% относительно сопоставимого периода прошлого года, по расчетам платежной системы MasterCard. Онлайн-продажи за этот период повысились на 6,3%, реализация... Онлайн-продажи за этот период повысились на 6,3%, реализация... читать дальше

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Минэкономразвития, Минцифры и АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ) проработают возможность внедрения в РФ сервиса обслуживания физлиц в МФЦ с использованием биометрических персональных данных без предъявления документа, удостоверяющего личность. Соответствующее поручение... читать дальше

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6 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-618 на 98 млрд 901,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Тайвань с января расширит ограничения на экспорт товаров в Белоруссию и Россию, сообщило во вторник тайваньское Минэкономики. "В целях осуществления международного сотрудничества и предотвращения экспорта высокотехнологичных товаров для военных целей министерство... "В целях осуществления международного сотрудничества и предотвращения экспорта высокотехнологичных товаров для военных целей министерство... читать дальше

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Аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 27 декабря проводиться не будут в связи с выполнением программы государственных заимствований Российской Федерации на 2023 год, говорится в сообщении министерства финансов России, размещенном на его официальном... читать дальше

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