Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1176,3 млрд руб.

26 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 1176,3 млрд руб.

.

Правительство РФ направит 4,2 млрд руб. бюджетных инвестиций на модернизацию отделений "Почты России", расположенных в селах и труднодоступных местностях. Соответствующее распоряжение подписал 22 декабря премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте... читать дальше

.

ЦБ РФ продал валюту расчетами 25 декабря на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Банк России временно увеличивал объем... Банк России временно увеличивал объем... читать дальше

.

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,66 пункта (0,247%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3091,36 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 4,41 пункта (0,415%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 4,41 пункта (0,415%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 1176,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

.

Рынок акций РФ начал торги в слабом минусе на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и попыток нефти подрасти. В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций: японский Nikkei и южнокорейский Kospi растут, китайский Shanghai Composite... В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций: японский Nikkei и южнокорейский Kospi растут, китайский Shanghai Composite... читать дальше

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,77/93,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Госдолг Киргизии по состоянию на 31 октября превысил $6 млрд, в том числе $4,482 млрд пришлось на внешний долг, $1,518 млрд - на внутренний, говорится в отчете Минфина страны. В документе отмечается, что госдолг составляет 57,82% ВВП Киргизии. Более половины внешнего... В документе отмечается, что госдолг составляет 57,82% ВВП Киргизии. Более половины внешнего... читать дальше

.

Доллар США снижается к евро, иене и фунту стерлингов при слабой активности торгов после Рождества. Европейские рынки, а также некоторые азиатские, закрыты во вторник в связи с праздниками. Европейские рынки, а также некоторые азиатские, закрыты во вторник в связи с праздниками. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара... читать дальше

.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 декабря составили по Российской Федерации 4665,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4444,7 млрд руб. На... На... читать дальше

.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах во вторник при низкой активности торгов. Рынки Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками. Японский фондовый индекс Nikkei 225 стабилен в ходе сессии,... Японский фондовый индекс Nikkei 225 стабилен в ходе сессии,... читать дальше

.

6 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-619 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

.

Новым председателем Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со следующего года станет министр по экономике и финансовой политике ЕЭК, в прошлом премьер-министр и руководитель администрации президента Казахстана Бакытжан Сагинтаев. О том, что его кандидатуру планируется... читать дальше

.

Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне предыдущего месяца - 2,5%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. Это минимальный уровень с января. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также не предполагал изменения... Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также не предполагал изменения... читать дальше

.

Петербургский автозавод южнокорейского концерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР) выйдет из режима простоя в январе 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "На январь простой на заводе не продлен", - сказали агентству в... читать дальше

.

Цены на нефть слабо повышаются во вторник на фоне низкой активности торгов после Рождества. Движение танкеров в этом регионе резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда, и трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией. Движение танкеров в этом регионе резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда, и трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией. Датская... Датская... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $163,5 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.