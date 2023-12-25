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25 декабря 2023 года 16:42

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 декабря

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25 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 26 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6078,14 (+43,07) руб./грамм; на серебро - 72,33 (+0,84) руб./грамм; на платину - 2868,16 (+36,41) руб./грамм; на палладий - 3616,25 (+45,52) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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