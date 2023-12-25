Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1301,9 млрд руб.

25 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 1301,9 млрд руб.

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В рамках столичной программы реновации жилого фонда предстоит построить еще более 26 млн кв. м домов. Об этом в эфире телеканала "Москва-24" сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей... читать дальше

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Турецкий производитель сельхозтехники Basak Traktor, входящий в группу Asko Holding, намерен приобрести 97% акций канадской группы сельскохозяйственного машиностроения Buhler Industries Inc. у компании "Ростсельмаш" (РСМ) за 60,5 млн канадских долларов ($45,5 млн), сообщается на... читать дальше

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Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) планирует в этом году заработать чистую прибыль порядка 12 млрд рублей, рассказал журналистам глава кредитной организации Михаил Якунин. "Мы ожидаем прибыль порядка 12 млрд рублей, это более 30% роста. На будущее также... "Мы ожидаем прибыль порядка 12 млрд рублей, это более 30% роста. На будущее также... читать дальше

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Мировые продажи Smart TV (телевизоров с подключением к интернету) в 2023 году сократятся на 5,5%, прогнозирует исследовательская компания IDC. В 2024 году продажи будут плюс-минус на уровне этого года, а затем начнут постепенно расти, полагают эксперты. Среднегодовые... В 2024 году продажи будут плюс-минус на уровне этого года, а затем начнут постепенно расти, полагают эксперты. Среднегодовые... читать дальше

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Правительство и Банк России определили плановые значения по количеству публичных размещений акций на среднесрочном и долгосрочном горизонте, а также по числу граждан, которые должны быть привлечены в программу долгосрочных сбережений с 2024 года. Соответствующее... Соответствующее... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,34 пункта (0,367%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3103,92 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,94 пункта (0,656%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,94 пункта (0,656%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 22 декабря на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Банк России временно увеличивал объем... Банк России временно увеличивал объем... читать дальше

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Объем торгов природным газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с поставкой в январе 2024 года достиг 1032,129 млн куб. м, сообщила площадка. На предыдущей месячной сессии (на декабрь 2023) оборот был 476,1 млн куб. м. Годом ранее на январь... На предыдущей месячной сессии (на декабрь 2023) оборот был 476,1 млн куб. м. Годом ранее на январь... читать дальше

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Рынок акций РФ начал торги ростом на фоне умеренных позитивных сигналов из Азии и выходных на биржах Европы и США. В Азии в понедельник на работающих рынках акций наблюдается умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский индекс... В Азии в понедельник на работающих рынках акций наблюдается умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский индекс... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,17/94,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 80 коп., Cредний курс продажи упал...

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Правительство РФ продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС еще на полгода, до 30 июня 2024 года. Согласно новому постановлению, квота на I полугодие 2024 года составит 600 тыс. тонн, сообщила пресс-служба правительства.... Согласно новому постановлению, квота на I полугодие 2024 года составит 600 тыс. тонн, сообщила пресс-служба правительства.... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 1301,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Сбор зерна в РФ в 2023 году в чистом весе составит не менее 142 млн тонн, прогнозирует глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. "Мы получим второй урожай зерновых за всю историю страны. По нашей оценке, валовый сбор составит не менее 142 млн тонн в чистом весе. Это позволит... "Мы получим второй урожай зерновых за всю историю страны. По нашей оценке, валовый сбор составит не менее 142 млн тонн в чистом весе. Это позволит... читать дальше

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Правительство РФ приняло решения о беспошлинном ввозе в 2024 году 140 тыс. тонн мяса кур и 100 тыс. тонн говядины. Соответствующие постановления для реализации решений Совета ЕЭК были подписаны 21 декабря и размещены на официальном портале правовой... Соответствующие постановления для реализации решений Совета ЕЭК были подписаны 21 декабря и размещены на официальном портале правовой... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 декабря составили по Российской Федерации 5024,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4802,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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Курс доллара США слабо меняется в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной утром в понедельник. Торги на большинстве ведущих мировых рынков проводиться не будут в связи с рождественскими праздниками. Торги на большинстве ведущих мировых рынков проводиться не будут в связи с рождественскими праздниками. Рассчитываемый ICE индекс DXY, демонстрирующий динамику... Рассчитываемый ICE индекс DXY, демонстрирующий динамику... читать дальше

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