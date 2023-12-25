Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5024,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2989,86 млрд руб.

25 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 декабря составили по Российской Федерации 5024,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4802,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5273,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5051,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 декабря составили 2989,86 млрд руб. против 2675,1659 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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