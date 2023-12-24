ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 декабря в размере 91,9389 руб., евро - 101,2863 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 101,2863 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,50 коп.

24 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 91,9389 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,27 коп.

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Цены на нефть слабо повышаются во вторник на фоне низкой активности торгов после Рождества. Движение танкеров в этом регионе резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда, и трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией. Движение танкеров в этом регионе резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда, и трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией. Датская... Датская... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 46 выпускам облигаций на общую сумму 5,25 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $163,5 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 98,94 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе, как и семь предыдущих месяцев, будет нулевой. Пошлина на подсолнечный шрот повысится на 23,1%, до 4 тыс. 078,8 рубля с 3 тыс. 312,7 рубля за тонну в декабре. Расчеты пошлин представил Минсельхоз. Индикативные цены,... Индикативные цены,... читать дальше

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Доллар начал торги на "Московской бирже" снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,4425 руб. (-30,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает снижаться. Евро слабо дешевеет. Рубль немного укрепляется благодаря... Через час торгов доллар продолжает снижаться. Евро слабо дешевеет. Рубль немного укрепляется благодаря... читать дальше

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Правительство РФ направило в Госдуму положительное заключение на депутатскую инициативу о продлении на 2024 г. нормы, согласно которой физлица могут не платить НДФЛ при получении имущества контролируемой иностранной компании (КИК). Отзыв на законопроект (N518220-8) опубликован в... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 91,969 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,01 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 101,5781 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 101,5781 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 17:00 17:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших... Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших...

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Сегодня в Великобритании, Германии, Канаде праздник - День подарков, в Италии праздник - День Святого Стефана, в Европейском Союзе праздник - Рождественский выходной. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 57458,780 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 19,686 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,64 коп. и составил 12,8221 руб. Минимальный курс юаня составил 12,721 руб., максимальный - 12,866 руб. Было заключено 47985 сделок. Объем торгов составил 120102,75... Минимальный курс юаня составил 12,721 руб., максимальный - 12,866 руб. Было заключено 47985 сделок. Объем торгов составил 120102,75...

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне выходных в Европе и США в связи с празднованием католического Рождества. В Азии в понедельник на работающих рынках акций наблюдалась умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский индекс... В Азии в понедельник на работающих рынках акций наблюдалась умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский индекс... читать дальше

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Россия с 1 по 25 декабря отгрузила на экспорт 3,1 млн тонн зерна, что на 27,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. В том числе отгрузки пшеницы сократились на 31%, до 2 млн 605 тыс. тонн, заявила "Интерфаксу"... читать дальше

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Ведомства готовят нормативную базу для включения инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга" в перечень проектов, которые могут быть профинансированы за счет средств Фонда национального благосостояния. Минэкономразвития... Минэкономразвития... читать дальше

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Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по российским стандартам (РСБУ) за 9 месяцев 2023 года составила 1,436 трлн рублей, сообщила компания. В опубликованной промежуточной бухгалтерской отчетности не приводятся данные за аналогичный период 2022 года. Опубликованный результат... читать дальше

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