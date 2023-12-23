.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 декабря в размере 91,9389 руб., евро - 101,2863 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 5,5%
Росстат сохранил оценку роста российской экономики в 3-м квартале на уровне 5,5%. При этом Росстат повысил оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь до 3,0% с предварительных 2,9%. Объем ВВП за 9 месяцев составил в текущих ценах 119,5 трлн руб.
 
Рост средств юрлиц в банках в ноябре ускорился до 2,6%, физлиц - до 2,1%
Средства юридических лиц в российских банках в ноябре выросли на значительные 1,3 трлн руб., или на 2,6% после слабых показателей октября (+0,2% из-за с уплаты крупных квартальных налогов) и составили на 1 декабря 50,6 трлн руб., говорится в обзоре...
 
Число МСП и ИП в России выросло до рекорда
Весь этот год в России отмечали рост малого и среднего бизнеса. Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что на сегодняшний день число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России достигло 6,3 млн человек и это стало...
 
РФ выбыла из топ-100 стран по скорости мобильного интернета
Россия в ноябре переместилась с 99-го на 102-е место в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом. Его составляет крупнейший международный измеритель скорости интернета по всему миру Ookla, пишут "Известия". Информацию о параметрах доступа...
 
23 декабря 2023 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 декабря в размере 91,9389 руб., евро - 101,2863 руб.

 0  
23 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 91,9389 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,27 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 101,2863 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,50 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
24 декабря 2023 года 17:43
Авиакомпания "Россия" начала полеты из Москвы в Гавану
Авиакомпания "Россия" начала полетную программу из аэропорта Шереметьево (Москва) в Гавану, сообщает перевозчик.

"Авиакомпания "Россия" приступила к выполнению полетной программы из Москвы (Шереметьево) в Гавану, первый рейс состоялся 24 декабря. Благодаря открытию...    читать дальше
.
24 декабря 2023 года 16:38
Россияне активно переходят на ноутбуки отечественных брендов
Спрос на ноутбуки российских брендов, включая произведенные в РФ девайсы, значительно вырос в этом году, рассказали опрошенные "Известиями" участники рынка портативной электроники. Во втором полугодии доля российской продукции в натуральном выражении в продажах "М.Видео -...    читать дальше
.
24 декабря 2023 года 15:27
"Аэрофлот" возобновил полёты в Гонконг
"Аэрофлот" выполнил первый рейс из Москвы в Гонконг. Самолёт авиакомпании совершил посадку в Международном аэропорту Гонконга сегодня утром, говорится в сообщении авиакомпании.

Программу регулярных полётов из аэропорта Шереметьево в Гонконг авиакомпания приостановила в...    читать дальше
.
24 декабря 2023 года 15:23
В московских районах Черёмушки и Останкинский построят жилье и соцобъекты по программе комплексного развития территорий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении планировки двух территорий в столичных районах Черёмушки и Останкинский, там построят жилые дома, а также объекты социального, спортивного и общественно-делового назначения.

"Утверждена планировка двух территорий в...    читать дальше
.
24 декабря 2023 года 14:05
Правительство РФ усовершенствовало порядок получения налоговых льгот при проведении НИОКР
Правительство разработало дополнительный механизм получения налоговых преференций за расходы при проведении научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Соответствующее постановление подписано, сообщается на сайте правительства.

Речь идёт о расходах при...    читать дальше
.
24 декабря 2023 года 12:37
Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" в январе-сентябре выросла в 2,4 раза
Выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за девять месяцев 2023 года выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Она составила 77 млрд руб. Всего за время деятельности резидентов ОЭЗ столицы объем выручки составил около 277...    читать дальше
.
24 декабря 2023 года 11:31
Правительство продлило упрощенную процедуру закупок оборудования для научных и образовательных организаций
В 2024 году научные организации и вузы продолжат использовать упрощённую процедуру закупок материалов и оборудования, необходимых для различных исследований. Распоряжение, продлевающее действие такого порядка, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте...    читать дальше
.
24 декабря 2023 года 10:23
Программа реконструкции развязок на МКАДе завершится до конца 2024 года
До конца следующего года планируется завершить реконструкцию развязок на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) с улицей Верхние поля и Алтуфьевским шоссе. Об этом в эфире телеканала "Москва-24" сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и...    читать дальше
.
24 декабря 2023 года 09:36
Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов на полгода
Правительство РФ продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС еще на полгода, до 30 июня 2024 года.

Согласно новому постановлению, квота на I полугодие 2024 года составит 600 тыс. тонн, сообщила пресс-служба правительства....    читать дальше
.
24 декабря 2023 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 декабря в размере 91,9389 руб., евро - 101,2863 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 91,9389 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,27 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 101,2863 руб. По сравнению...
.
23 декабря 2023 года 17:43
Выпуск карт "Тройка" с чипом нового поколения начнется в 2024 году
Производство карты "Тройка" для оплаты проезда в общественном транспорте полностью локализовано в России, выпуск карт с чипом нового поколения начнется в 2024 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Производство карты "Тройка" стало на 100% российским - теперь оно не...    читать дальше
.
23 декабря 2023 года 16:34
Правительство РФ направит 1,2 млрд руб. на поддержку программы образовательного кредитования
Свыше 1,2 млрд рублей будет направлено на предоставление образовательных кредитов с господдержкой по ставке 3% годовых. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

"Финансирование поступит из федерального...    читать дальше
.
23 декабря 2023 года 15:49
Мировые продажи "умных" телевизоров снизятся в текущем году на 5,5%
Мировые продажи Smart TV (телевизоров с подключением к интернету) в 2023 году сократятся на 5,5%, прогнозирует исследовательская компания IDC.

В 2024 году продажи будут плюс-минус на уровне этого года, а затем начнут постепенно расти, полагают эксперты. Среднегодовые...    читать дальше
.
23 декабря 2023 года 14:46
В 2024 году будет утвержден проект стратегии развития Росстата и системы госстатистики до 2030 года
Премьер РФ Михаил Мишустин поручил разработать и утвердить в 2024 году проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 года, сообщается на сайте правительства.

"При разработке документа особое внимание поручено уделить совершенствованию...    читать дальше
.
23 декабря 2023 года 14:20
В Москве построят четыре инфраструктурных объекта более чем на 2,4 тыс. рабочих мест
Торговый центр, логистический парк и два офисных комплекса возведут в столице по программе стимулирования создания рабочих мест, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин. "Инвесторы построят в Москве торговый центр, логистический парк и два офисных комплекса. Проекты будут...    читать дальше
.
23 декабря 2023 года 13:52
В текущем году "Почта России" получит от продажи непрофильных активов порядка 1 млрд руб.
АО "Почта России" запустило программу реализации непрофильных активов, в 2023 году получит от их продажи порядка 1 млрд рублей, сообщил генеральный директор компании Михаил Волков в интервью телеканалу "Россия 24". Он уточнил, что программа рассчитана на несколько лет, она...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.