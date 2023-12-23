ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 декабря в размере 91,9389 руб., евро - 101,2863 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 101,2863 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,50 коп.

23 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 91,9389 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,27 коп.

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Авиакомпания "Россия" начала полетную программу из аэропорта Шереметьево (Москва) в Гавану, сообщает перевозчик. "Авиакомпания "Россия" приступила к выполнению полетной программы из Москвы (Шереметьево) в Гавану, первый рейс состоялся 24 декабря. Благодаря открытию... "Авиакомпания "Россия" приступила к выполнению полетной программы из Москвы (Шереметьево) в Гавану, первый рейс состоялся 24 декабря. Благодаря открытию... читать дальше

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Спрос на ноутбуки российских брендов, включая произведенные в РФ девайсы, значительно вырос в этом году, рассказали опрошенные "Известиями" участники рынка портативной электроники. Во втором полугодии доля российской продукции в натуральном выражении в продажах "М.Видео -... читать дальше

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"Аэрофлот" выполнил первый рейс из Москвы в Гонконг. Самолёт авиакомпании совершил посадку в Международном аэропорту Гонконга сегодня утром, говорится в сообщении авиакомпании. Программу регулярных полётов из аэропорта Шереметьево в Гонконг авиакомпания приостановила в... Программу регулярных полётов из аэропорта Шереметьево в Гонконг авиакомпания приостановила в... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении планировки двух территорий в столичных районах Черёмушки и Останкинский, там построят жилые дома, а также объекты социального, спортивного и общественно-делового назначения. "Утверждена планировка двух территорий в... "Утверждена планировка двух территорий в... читать дальше

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Правительство разработало дополнительный механизм получения налоговых преференций за расходы при проведении научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Соответствующее постановление подписано, сообщается на сайте правительства. Речь идёт о расходах при... Речь идёт о расходах при... читать дальше

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Выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за девять месяцев 2023 года выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Она составила 77 млрд руб. Всего за время деятельности резидентов ОЭЗ столицы объем выручки составил около 277... читать дальше

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В 2024 году научные организации и вузы продолжат использовать упрощённую процедуру закупок материалов и оборудования, необходимых для различных исследований. Распоряжение, продлевающее действие такого порядка, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте... читать дальше

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До конца следующего года планируется завершить реконструкцию развязок на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) с улицей Верхние поля и Алтуфьевским шоссе. Об этом в эфире телеканала "Москва-24" сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... читать дальше

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Правительство РФ продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС еще на полгода, до 30 июня 2024 года. Согласно новому постановлению, квота на I полугодие 2024 года составит 600 тыс. тонн, сообщила пресс-служба правительства.... Согласно новому постановлению, квота на I полугодие 2024 года составит 600 тыс. тонн, сообщила пресс-служба правительства.... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 91,9389 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,27 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 101,2863 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 101,2863 руб. По сравнению...

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Производство карты "Тройка" для оплаты проезда в общественном транспорте полностью локализовано в России, выпуск карт с чипом нового поколения начнется в 2024 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Производство карты "Тройка" стало на 100% российским - теперь оно не... "Производство карты "Тройка" стало на 100% российским - теперь оно не... читать дальше

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Свыше 1,2 млрд рублей будет направлено на предоставление образовательных кредитов с господдержкой по ставке 3% годовых. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. "Финансирование поступит из федерального... "Финансирование поступит из федерального... читать дальше

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Мировые продажи Smart TV (телевизоров с подключением к интернету) в 2023 году сократятся на 5,5%, прогнозирует исследовательская компания IDC. В 2024 году продажи будут плюс-минус на уровне этого года, а затем начнут постепенно расти, полагают эксперты. Среднегодовые... В 2024 году продажи будут плюс-минус на уровне этого года, а затем начнут постепенно расти, полагают эксперты. Среднегодовые... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин поручил разработать и утвердить в 2024 году проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 года, сообщается на сайте правительства. "При разработке документа особое внимание поручено уделить совершенствованию... "При разработке документа особое внимание поручено уделить совершенствованию... читать дальше

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Торговый центр, логистический парк и два офисных комплекса возведут в столице по программе стимулирования создания рабочих мест, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин. "Инвесторы построят в Москве торговый центр, логистический парк и два офисных комплекса. Проекты будут... читать дальше

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АО "Почта России" запустило программу реализации непрофильных активов, в 2023 году получит от их продажи порядка 1 млрд рублей, сообщил генеральный директор компании Михаил Волков в интервью телеканалу "Россия 24". Он уточнил, что программа рассчитана на несколько лет, она... читать дальше

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