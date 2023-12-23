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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 декабря в размере 91,9389 руб., евро - 101,2863 руб.
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23 декабря 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 декабря в размере 91,9389 руб., евро - 101,2863 руб.
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23 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 91,9389 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,27 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 101,2863 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,50 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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