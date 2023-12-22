.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 декабря
.
22 декабря 2023 года 16:40
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 декабря
|0
22 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 23 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6035,07 (+33,41) руб./грамм; на серебро - 71,49 (+0,82) руб./грамм; на платину - 2831,75 (-10,53) руб./грамм; на палладий - 3570,73 (-29,29) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 декабря 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 декабря выросла на 0,72% и составила 57439,094 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57439,094 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 413,309 млрд руб., или на...
.22 декабря 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,71 коп. и составил 12,8585 руб. Минимальный курс юаня составил 12,801 руб., максимальный - 12,917 руб. Было заключено 62239 сделок. Объем торгов составил 153602,02...
.22 декабря 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,05 коп. и составил 91,9525 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,5775 руб., максимальный - 92,465 руб. Было заключено 27719 сделок. Объем торгов... читать дальше
.22 декабря 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 68,29 коп. и составил 101,3334 руб. Минимальный курс евро составил 100,88 руб., максимальный - 101,95 руб. Было заключено 54015 сделок. Объем торгов составил 70249,39...
.22 декабря 2023 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги ростом вместе с нефтью (Brent проторговывает рубеж $80 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский... читать дальше
.22 декабря 2023 года 18:53
Эксперимент по маркировке пищевых растительных масел в потребительской упаковке пройдет в РФ с 25 декабря по 31 августа 2024 года.
Эксперимент по маркировке пищевых растительных масел в потребительской упаковке пройдет в РФ с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года. Соответствующее постановление утверждено правительством РФ. В эксперименте смогут принять участие производители нерафинированного... читать дальше
.22 декабря 2023 года 18:46
Правительство Канады дало разрешение на продажу канадского подразделения британского банка HSBC местному Royal Bank of Canada (RBC), говорится в сообщении RBC. Власти одобрили сделку с рядом условий, включая гарантии создания новых рабочих мест, сохранение не менее 33... читать дальше
.22 декабря 2023 года 18:36
Продажи новых домов в США в ноябре упали на максимальные с апреля 2022 года 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в октябре этого года было... читать дальше
.22 декабря 2023 года 18:30
Минфин США расширил запрет на ввоз из РФ рыбы и морепродуктов, включив в перечень продукцию из лосося, трески, минтая и краба российского происхождения. Как говорится в сообщении OFAC (Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США), запрет... читать дальше
.22 декабря 2023 года 18:24
Индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 69,7 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Индикатор обновил максимум с июля. Предварительно сообщалось... читать дальше
.22 декабря 2023 года 18:15
Байден подписал указ против банков, содействующих российскому ОПК, и позовлил Минфину ограничивать импорт некоторых российских товаров
Президент США Джо Байден подписал в пятницу указ, дающий возможность вводить санкции против финансовых структур, связанных с крупными поставками для российского ОПК, сообщает Белый дом. "Министру финансов по итогам консультаций с госсекретарем и с министром торговли... читать дальше
.22 декабря 2023 года 18:04
Нефть эталонных марок продолжает дорожать вечером в пятницу на фоне ослабления доллара. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:39 мск в пятницу составляет $80,22 за баррель, что на $0,83 (1,05%) выше, чем на... читать дальше
.22 декабря 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 64,19 коп. и составил 92,1925 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,7 руб., максимальный - 92,8 руб. Было заключено 17633 сделки. Объем торгов составил... читать дальше
.22 декабря 2023 года 17:49
Американские фондовые индексы США поднимаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают макроэкономические статданные и корпоративные новости. Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск повысился на 0,21% и составил 37482,06 пункта. Значение... читать дальше
.22 декабря 2023 года 17:42
Туристический поток в Крым по итогам 2023 года составит около 5 млн человек, что на 20% ниже прошлогоднего показателя, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Мы понимаем, что где-то чуть более 5 млн будет по итогам года - это ориентировочно на... читать дальше
.22 декабря 2023 года 17:26
Власти Швейцарии в пятницу объявили, что вслед за ЕС расширили антироссийские ограничительные меры, добавив дополнительные физические и юридические лица в санкционный список, общается на сайте правительства. "Швейцария приняла ограничения, которые ЕС принял в связи с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.