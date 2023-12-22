.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5273,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2675,17 млрд руб.
.
22 декабря 2023 года 09:31
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5273,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2675,17 млрд руб.
|0
22 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 декабря составили по Российской Федерации 5273,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5051,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5056,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4849,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 декабря составили 2675,17 млрд руб. против 2692,0720899999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 декабря 2023 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 91,9389 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 22,69 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 91,9389 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше
.22 декабря 2023 года 15:31
ВТБ заложил в новой трехлетней стратегии рост чистой прибыли до рекордных 646 млрд рублей в 2026 году
ВТБ заложил в новой трехлетней стратегии рост чистой прибыли до рекордных 646 млрд рублей в 2026 году, рассказал "Интерфаксу" источник на рынке, знакомый с документом. Наблюдательный совет ВТБ на этой неделе утвердил новую стратегию развития банка на 2024-2026... читать дальше
.22 декабря 2023 года 15:30
В понедельник, 25 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций на общую сумму $410,06 млн
В понедельник, 25 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций на общую сумму $410,06 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.22 декабря 2023 года 15:30
В понедельник, 25 декабря, ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций на общую сумму 28,17 млрд руб.
В понедельник, 25 декабря, ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций на общую сумму 28,17 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.22 декабря 2023 года 15:30
В понедельник, 25 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 57 выпускам облигаций на общую сумму 3,78 млрд руб.
В понедельник, 25 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 57 выпускам облигаций на общую сумму 3,78 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.22 декабря 2023 года 15:22
Фонд развития промышленности (ФРП) получит дополнительные 39 млрд рублей на поддержку производства автокомпонентов и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в... читать дальше
.22 декабря 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 41,55 коп. и составил 100,9486 руб. Минимальный курс евро составил 100,34 руб., максимальный - 102,3 руб. Была заключена 7001 сделка. Объем торгов составил 25754,91...
.22 декабря 2023 года 15:06
Ставки ипотечных кредитов в США упали по итогам восьмой недели подряд. Средняя ставка по 30-летним кредитам в четверг составляла 6,67% годовых по сравнению с 6,95% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на... читать дальше
.22 декабря 2023 года 15:00
Нефтяной рынок завершает неделю уверенным ростом из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море. Движение танкеров там за последние дни резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов. Согласно данным Bloomberg, на этой неделе лишь... читать дальше
.22 декабря 2023 года 14:52
Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 2,32% - до 42325 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,25%, до 38690 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями...
.22 декабря 2023 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,64 пункта (0,574%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3091,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3102,45 (+0,94%) пункта,... читать дальше
.22 декабря 2023 года 14:40
Снижение процентных доходов микрофинансовых организаций (МФО) в III кв. в результате ограничения полной стоимости кредита (ПСК) привело к сокращению прибыли почти у половины компаний по сравнению с прошлым кварталом, говорится в обзоре ключевых показателей микрофинансовых... читать дальше
.22 декабря 2023 года 14:32
Ключевые процентные ставки Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, вероятно, достигли пиковых уровней в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики, говорится в обзоре Fitch Ratings. Следующим шагом каждого из... читать дальше
.22 декабря 2023 года 14:21
Инвестиции глобальных компаний в решения на основе генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта достигнут $151,1 млрд в 2027 году, прогнозирует исследовательская организация International Data Corporation (IDC). В 2023 году расходы в этой сфере составят... читать дальше
.22 декабря 2023 года 14:10
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снизились, исключением стал только рынок акций Японии. Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов потерял 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng упал на 1,7%. Котировки... читать дальше
.22 декабря 2023 года 13:45
"АЛРОСА" в этом году добыла 34,6 млн карат, выполнив план, заявил, как сообщает официальный телеграмм-канал компании, гендиректор компании Павел Маринычев, представляя предварительные итоги деятельности за 2023 год и планы на 2024 год. По сравнению с показателем 2022... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.