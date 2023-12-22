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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 декабря в размере 91,7062 руб., евро - 100,5113 руб.
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ГЛАВНОЕ
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 5,5%
Росстат сохранил оценку роста российской экономики в 3-м квартале на уровне 5,5%. При этом Росстат повысил оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь до 3,0% с предварительных 2,9%. Объем ВВП за 9 месяцев составил в текущих ценах 119,5 трлн руб.
 
Рост средств юрлиц в банках в ноябре ускорился до 2,6%, физлиц - до 2,1%
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РФ выбыла из топ-100 стран по скорости мобильного интернета
Россия в ноябре переместилась с 99-го на 102-е место в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом. Его составляет крупнейший международный измеритель скорости интернета по всему миру Ookla, пишут "Известия". Информацию о параметрах доступа...
 
22 декабря 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 декабря в размере 91,7062 руб., евро - 100,5113 руб.

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22 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 91,7062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,3 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 100,5113 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,46 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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"Производство карты "Тройка" стало на 100% российским - теперь оно не...    читать дальше
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В 2024 году продажи будут плюс-минус на уровне этого года, а затем начнут постепенно расти, полагают эксперты. Среднегодовые...    читать дальше
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23 декабря 2023 года 14:20
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Ранее цены на билеты корректировались на размер июльской инфляции (индекс розничных цен, RPI) плюс 1 процентный пункт, однако на фоне...    читать дальше
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Соответствующее...    читать дальше
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Asko Holding намерен приобрести у "Ростсельмаша" канадский завод за $45,5 млн
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Этим...    читать дальше
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23 декабря 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 декабря в размере 91,9389 руб., евро - 101,2863 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 91,9389 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,27 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 101,2863 руб. По сравнению...
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Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 декабря выросла на 0,72% и составила 57439,094 млрд руб.
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,71 коп. и составил 12,8585 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,801 руб., максимальный - 12,917 руб. Было заключено 62239 сделок. Объем торгов составил 153602,02...
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