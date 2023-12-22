ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 декабря в размере 91,7062 руб., евро - 100,5113 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 100,5113 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,46 руб.

22 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 91,7062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,3 руб.

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Производство карты "Тройка" для оплаты проезда в общественном транспорте полностью локализовано в России, выпуск карт с чипом нового поколения начнется в 2024 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Производство карты "Тройка" стало на 100% российским - теперь оно не... "Производство карты "Тройка" стало на 100% российским - теперь оно не... читать дальше

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Свыше 1,2 млрд рублей будет направлено на предоставление образовательных кредитов с господдержкой по ставке 3% годовых. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. "Финансирование поступит из федерального... "Финансирование поступит из федерального... читать дальше

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Мировые продажи Smart TV (телевизоров с подключением к интернету) в 2023 году сократятся на 5,5%, прогнозирует исследовательская компания IDC. В 2024 году продажи будут плюс-минус на уровне этого года, а затем начнут постепенно расти, полагают эксперты. Среднегодовые... В 2024 году продажи будут плюс-минус на уровне этого года, а затем начнут постепенно расти, полагают эксперты. Среднегодовые... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин поручил разработать и утвердить в 2024 году проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 года, сообщается на сайте правительства. "При разработке документа особое внимание поручено уделить совершенствованию... "При разработке документа особое внимание поручено уделить совершенствованию... читать дальше

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Торговый центр, логистический парк и два офисных комплекса возведут в столице по программе стимулирования создания рабочих мест, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин. "Инвесторы построят в Москве торговый центр, логистический парк и два офисных комплекса. Проекты будут... читать дальше

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АО "Почта России" запустило программу реализации непрофильных активов, в 2023 году получит от их продажи порядка 1 млрд рублей, сообщил генеральный директор компании Михаил Волков в интервью телеканалу "Россия 24". Он уточнил, что программа рассчитана на несколько лет, она... читать дальше

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Стоимость проезда железнодорожным транспортом в Англии повысится на 4,9% в марте 2024 года, сообщило министерство транспорта страны. Ранее цены на билеты корректировались на размер июльской инфляции (индекс розничных цен, RPI) плюс 1 процентный пункт, однако на фоне... Ранее цены на билеты корректировались на размер июльской инфляции (индекс розничных цен, RPI) плюс 1 процентный пункт, однако на фоне... читать дальше

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Лицензирование импорта ряда товаров из древесины вводится постановлением белорусского правительства, сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром". Это предусмотрено постановлением совета министров от 20 декабря 2023 года. Концерн поясняет, что речь идет о... Концерн поясняет, что речь идет о... читать дальше

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Президент США Джо Байден подписал ранее одобренный обеими палатами Конгресса проект оборонного бюджета страны на начавшийся 1 октября 2024 финансовый год в размере $886,3 млрд, сообщил Белый дом. Оборонный бюджет на 2024 финансовый год превышает прошлогодний на $28... читать дальше

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Правительство и Банк России определили плановые значения по количеству публичных размещений акций на среднесрочном и долгосрочном горизонте, а также по числу граждан, которые должны быть привлечены в программу долгосрочных сбережений с 2024 года. Соответствующее... Соответствующее... читать дальше

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Турецкий производитель сельхозтехники Basak Traktor, входящий в группу Asko Holding, намерен приобрести 97% акций канадской группы сельскохозяйственного машиностроения Buhler Industries Inc. у компании "Ростсельмаш" (РСМ) за 60,5 млн канадских долларов ($45,5 млн), сообщается на... читать дальше

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Группа "Аэрофлот" в конце декабря завершила процесс урегулирования по 28 самолетам с несколькими группами иностранных лизингодателей, сообщил представитель компании журналистам. "Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам в отношении данных воздушных... "Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам в отношении данных воздушных... читать дальше

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Правительство РФ образовало единую комиссию по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий. Соответствующее постановление подписано 22 декабря 2023 года и размещено на официальном портале правовой информации. Этим... Этим... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 91,9389 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,27 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 101,2863 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 101,2863 руб. По сравнению...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57439,094 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 413,309 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,71 коп. и составил 12,8585 руб. Минимальный курс юаня составил 12,801 руб., максимальный - 12,917 руб. Было заключено 62239 сделок. Объем торгов составил 153602,02... Минимальный курс юаня составил 12,801 руб., максимальный - 12,917 руб. Было заключено 62239 сделок. Объем торгов составил 153602,02...

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