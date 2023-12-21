ЦБ РФ установил курс доллара СШАна сегодня в размере 90,4056 руб., евро - 99,048 руб.

21 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 90,4056 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,86 коп.

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Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, дешевеет в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет... читать дальше

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1 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-616 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Общий объем докапитализации Фонда развития промышленности (ФРП) РФ, из средств которого выдаются льготные кредиты на производство высокотехнологической продукции, в 2023 году составит 75 млрд рублей. О планах дополнительной капитализации ФРП в среду сообщил первый... О планах дополнительной капитализации ФРП в среду сообщил первый... читать дальше

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Усилия властей повлиять на цены на яйца в РФ, похоже, начали давать первые результаты - темпы роста перестали ускоряться и за неделю с 12 по 18 декабря сохранились на предыдущем уровне. Как сообщил Росстат в среду, яйца подорожали на 4,6%. Таким же был и показатель... Как сообщил Росстат в среду, яйца подорожали на 4,6%. Таким же был и показатель... читать дальше

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ерриториальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили 26 антимонопольных дел в 18 субъектах РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что контрольно-надзорные действия продолжаются. Отмечается, что контрольно-надзорные действия продолжаются. Пресс-служба напоминает, что с 23 октября 2023 года... Пресс-служба напоминает, что с 23 октября 2023 года... читать дальше

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Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается в четверг после резкого падения Уолл-стрит накануне, исключением является индекс Шанхайской фондовой биржи. До этого американские индексы росли девять сессий подряд, и теперь трейдеры... До этого американские индексы росли девять сессий подряд, и теперь трейдеры... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в среду после внушительного ралли в предыдущие сессии, инвесторы отреагировали на статданные и слабые квартальные отчетности крупных компаний. Dow Jones Industrial Average понизился на 1,27% и... Dow Jones Industrial Average понизился на 1,27% и... читать дальше

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Цены на нефть опускаются в четверг после роста по итогам трех сессий подряд из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда. Рынок также корректируется после публикации данных Минэнерго США,... Рынок также корректируется после публикации данных Минэнерго США,... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 86,42 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $350 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 5,69 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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США внесли в санкционный список несколько "малоизвестных трейдеров с непрозрачной структурой собственности", которые продают до половины экспорта российской нефти, сообщил американский Минфин. Местным компаниям запрещено оказывать услуги по транспортировке российской... Местным компаниям запрещено оказывать услуги по транспортировке российской... читать дальше

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Доллар США почти не менялся на Московской бирже утром в понедельник, рубль не демонстрирует ощутимых изменений под влиянием разнополярных факторов: негатива на мировых рынках капитала и постепенной активизации экспортеров. По итогам первой минуты торгов курс доллара США... По итогам первой минуты торгов курс доллара США... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы не показали единой динамики по итогам торгов в среду, британский индикатор прибавил более 1% на данных о существенном замедлении инфляции в стране. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 90,4056 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,86 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 13:00 13:00 Изменение цен производителей в Италии Изменение цен производителей в Италии ... ... читать дальше

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