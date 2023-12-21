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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара СШАна сегодня в размере 90,4056 руб., евро - 99,048 руб.
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21 декабря 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара СШАна сегодня в размере 90,4056 руб., евро - 99,048 руб.
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21 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 90,4056 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,86 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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