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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 декабря в размере 90,4056 руб.
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Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 5,5%
Росстат сохранил оценку роста российской экономики в 3-м квартале на уровне 5,5%. При этом Росстат повысил оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь до 3,0% с предварительных 2,9%. Объем ВВП за 9 месяцев составил в текущих ценах 119,5 трлн руб.
 
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Оборот рынка фитнес-услуг в 2024 году может увеличиться на 16% год к году, до 250 млрд руб., прогнозируют в FitnessData. По итогам 2023 года рост прогнозируется на 18%, до 214 млрд руб., пишет "Коммерсант". Руководитель FitnessData Максим...
 
20 декабря 2023 года 16:08

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 декабря в размере 90,4056 руб.

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20 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 90,4056 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,86 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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20 декабря 2023 года 19:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 50,16 коп. и составил 99,1397 руб.

Минимальный курс евро составил 98,6375 руб., максимальный - 99,7 руб. Было заключено 10966 сделок. Объем торгов составил 33168,69 млн...
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20 декабря 2023 года 19:15
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Минимальный курс юаня составил 12,612 руб., максимальный - 12,743 руб. Было заключено 66162 сделки. Объем торгов составил 116151,62...
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20 декабря 2023 года 19:15
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20 декабря 2023 года 19:07
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Правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными, что делает...    читать дальше
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20 декабря 2023 года 19:04
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Как сообщалось, в III кв. индекс вырос...    читать дальше
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20 декабря 2023 года 19:01
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С 12 по 18 декабря выросли цены, в том числе, на...    читать дальше
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20 декабря 2023 года 19:01
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20 декабря 2023 года 19:01
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20 декабря 2023 года 19:00
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За...    читать дальше
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20 декабря 2023 года 19:00
За период с 12 по 18 декабря инфляция состтавила 0,18% против 0,2% неделей ранее - Росстат
За период 12 по 18 декабря 2023 года потребительские цены повысились на 0,18%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 5 по 11 декабря 2023 года потребительские цены повысились на 0,2%.

С начала декабря цены выросли на 0,45%, с начала года -...    читать дальше
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20 декабря 2023 года 18:32
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Рост показателя зафиксирован впервые за 6...    читать дальше
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20 декабря 2023 года 18:30
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Согласно пересмотренным данным, ноябрьское значение индекса составило 101 пункта, а не...    читать дальше
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