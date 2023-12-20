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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4953,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2358,38 млрд руб.
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20 декабря 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4953,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2358,38 млрд руб.
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20 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 декабря составили по Российской Федерации 4953,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4693 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5173,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4902,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 декабря составили 2358,38 млрд руб. против 2216,8893399999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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