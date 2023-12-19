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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 988,6 млрд руб.
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ФАС ожидает в ближайшее время принятия проекта о регулировании цен на социально значимые товары при росте более 30%
19 декабря 2023 года 10:45
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 988,6 млрд руб.
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19 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 988,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -1707,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,92/100,79 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 64 коп., Cредний курс продажи вырос на...
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По состоянию на 13:00 мск 19 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 90,1/91,85 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,1/91,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 50 коп., средний...
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Российские активы южнокорейской Hyundai Motor Company будут проданы близкой к дилерскому холдингу "Авилон" компании "Арт-Финанс", которая ранее купила также активы Volkswagen. Как сообщила пресс-служба Hyundai, сделка была одобрена на заседании совета директоров... читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,55 коп. и составил 12,5661 руб. Минимальный курс юаня составил 12,524 руб., максимальный - 12,622 руб. Было заключено 9804 сделки. Объем торгов составил 32158,79 млн...
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Число оформленных в Москве вторичных сделок за 11 месяцев года побило рекорд за все годы наблюдений, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра. "По статистике Росреестра достигнут абсолютный рекорд января-ноября на вторичном рынке за все годы наблюдений.... читать дальше
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