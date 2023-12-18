Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 7721,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1891,97 млрд руб.

18 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 декабря составили по Российской Федерации 7721,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7309,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 7195,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6840,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 декабря составили 1891,97 млрд руб. против 1991,93351 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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