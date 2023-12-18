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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 89,6966 руб., евро - 98,4186 руб.
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ГЛАВНОЕ
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 5,5%
Росстат сохранил оценку роста российской экономики в 3-м квартале на уровне 5,5%. При этом Росстат повысил оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь до 3,0% с предварительных 2,9%. Объем ВВП за 9 месяцев составил в текущих ценах 119,5 трлн руб.
 
Медиарейтинг банков за ноябрь 2023 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2023 года. В октябре 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои...
 
Производители предупреждают: электроника подорожает
Производители бытовой техники и электроники уверены, что в следующем году их продукция подорожает на фоне новых экологических требований Минприроды. Ведомство предложило пересмотреть ставки экосбора и норматив по утилизации товаров, они начнут...
 
Рынок софта для финтеха вырастет к 2028 году вдвое
Российский рынок софта для финансового сектора в ближайшие пять лет будет расти на 13,5% в год. В 2022 г. он составлял 28 млрд руб., по итогам 2023 г. достигнет 31,5 млрд руб., а к 2028 г. его объем составит 59,5 млрд руб. Такой прогноз приводится в...
 
18 декабря 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 89,6966 руб., евро - 98,4186 руб.

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17 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 89,6966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,25 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 98,4186 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,09 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
18 декабря 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 декабря выросла на 2,58% и составила 56318,971 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 56318,971 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1414,662 млрд руб., или на...
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18 декабря 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,7668 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,28 коп. и составил 98,7668 руб.

Минимальный курс евро составил 98,195 руб., максимальный - 99,07 руб. Было заключено 9534 сделки. Объем торгов составил 41873,95 млн...
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18 декабря 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6492 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,02 коп. и составил 12,6492 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,5605 руб., максимальный - 12,6965 руб. Было заключено 82896 сделок. Объем торгов составил 123109,4...
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18 декабря 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,3657 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 57,65 коп. и составил 90,3657 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,79 руб., максимальный - 90,7625 руб. Было заключено 25527 сделок. Объем торгов...    читать дальше
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18 декабря 2023 года 18:59
Рынок акций РФ вырос на 1,4%
Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов вместе с нефтью, которая вернулась к росту после локальной коррекции.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,2%,...    читать дальше
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18 декабря 2023 года 18:55
ЕС расширил список европейских товаров, запрещенных к экспорту в РФ
Совет ЕС объявил в понедельник, что в принятом 12-м пакете европейских санкций против РФ, расширяется список товаров, на экспорт которых в Россию распространяются ограничительные меры Евросоюза.

Речь идет о списке "запрещенных товаров, которые могут способствовать...    читать дальше
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18 декабря 2023 года 18:50
Нефть ускорила рост, Brent подорожала до $78,6 за баррель
Подъем цен на нефть ускорился вечером в понедельник на опасениях перебоев поставок из-за атак на суда в Красном море.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 мск подорожали на $2,09 (2,73%) - до $78,64 за баррель.

Котировки...
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18 декабря 2023 года 18:44
В 12-й пакет санкций ЕС против РФ попали более 140 физических и юридических лиц
В 12-й пакет европейских санкций в отношении России попали более 140 физических и юридических лиц, в том числе из военной сферы и сферы IT, говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Более 140 дополнительных физических и юридических лиц подлежат заморозке активов. Это...    читать дальше
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18 декабря 2023 года 18:41
Банк Англии ждет ясности по росту зарплат перед решением о снижении ставки - зампредседателя
Неопределенная ситуация на рынке труда Великобритании вынуждает руководство Банка Англии повременить с долгосрочным прогнозом для инфляции и с решением о снижении процентной ставки, сказал заместитель председателя регулятора Бен Бродбент.

В частности, он указал на...    читать дальше
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18 декабря 2023 года 18:34
Доля вторичного рынка в выдаче ипотеки в ноябре снизилась до минимальных 50% - исследование Сбера
Доля вторичного рынка в выдаче ипотеки в ноябре снизилась до минимальных 50%, говорится в сообщении Сбербанка со ссылкой на исследование его сервиса "Домклик".

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии 2023 года привело к закономерному снижению спроса на...    читать дальше
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18 декабря 2023 года 18:29
ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ
В Брюсселе утвердили 12-ый пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в Официальном журнале ЕС, говорится в распространенном в понедельник заявлении Евросовета.

"Совет ЕС одобрил сегодня 12-й пакет экономических и индивидуальных...    читать дальше
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18 декабря 2023 года 18:23
"ТМК" уточнила результат по РСБУ за 9 месяцев, отразила прибыль вместо убытка
ПАО "Трубная металлургическая компания" уточнило финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Согласно опубликованной в понедельник отчетности, за январь-сентябрь этого года ТМК получила прибыль в размере 39,1 млрд рублей вместо опубликованного ранее убытка по РСБУ в...    читать дальше
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18 декабря 2023 года 18:20
Фондовые индексы США продолжают подъем
Американские фондовые индексы продолжают повышаться в понедельник.

Dow Jones Industrial Average к 18:04 МСК увеличился на 0,03% и составлял 37316,55 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 к этому времени выросло на 0,38% - до 4736,94...    читать дальше
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18 декабря 2023 года 18:15
Правительство ужесточило режим льготной ипотеки
Правительство РФ своим постановлением от 15 декабря N2166. ограничило возможность получения заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов: теперь клиент сможет взять только один льготный кредит и только по одной льготной ипотечной программе.

Исключение сделано для...    читать дальше
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18 декабря 2023 года 18:08
Adobe отказалась от покупки Figma
Американский производитель программного обеспечения для обработки изображений Adobe Inc. принял решение отказаться от сделки по покупке владельца сервиса проектирования интерфейсов Figma на фоне противодействия регуляторов.

В пресс-релизе Adobe говорится, что отмена...    читать дальше
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18 декабря 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,4525 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 72,88 коп. и составил 90,4525 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,8675 руб., максимальный - 91,065 руб. Было заключено 9274 сделки. Объем торгов...    читать дальше
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