ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 декабря в размере 89,6966 руб., евро - 98,4186 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 98,4186 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,09 коп.

16 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 89,6966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,25 коп.

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Власти Москвы предоставили по льготной ставке инвестору участок земли, на котором будет построено производство форменной и гражданской одежды, сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин. "Земельный участок под строительство производства по ставке один рубль в год... "Земельный участок под строительство производства по ставке один рубль в год... читать дальше

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Власти РФ в настоящий момент не имеют планов национализировать российский актив датского концерна Carlsberg, переданный в управление Росимуществу, заявил глава Минфина Антон Силуанов. "У нас никаких национализаций в настоящее время не планируется, мы об этом говорили", - сказал... читать дальше

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Цены на яйца в РФ начнут снижаться после Нового года, рассчитывает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. "Я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться", - заявил Патрушев в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его телеграм-канале. По его... читать дальше

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Все меры, необходимые для финансового оздоровления госкорпорации "Роснано", будут приниматься, заявил сегодня журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Все директивы им ("Роснано") даны, и министерство финансов следит за финансовым состоянием этой организации. Все, что... читать дальше

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Правительство РФ пока не видит предпосылок для снятия запрета на экспорт зимнего дизельного топлива, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Нет", - ответил он на соответствующий вопрос. Как сообщалось, в сезон высокого спроса, летом 2023 года,... Как сообщалось, в сезон высокого спроса, летом 2023 года,... читать дальше

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Сделка по вхождению "НОВАТЭКа" в проект "Сахалин-2" продолжает прорабатываться, сообщил в воскресенье журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Вопрос, думаю, еще на повестке, но идет юридическая проработка деталей", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Есть указ... читать дальше

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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев подтвердил сделанный ранее прогноз о том, что экспорт российского зерна в текущем сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) составит 65 млн тонн, но не исключил, что эта цифра будет уточняться. "Цифра будет уточняться. Посмотрим, с... читать дальше

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Минэнерго РФ планирует в январе-феврале 2024 года провести конкурсный отбор новой генерации для Сибири, сообщил журналистам в воскресенье глава ведомства Николай Шульгинов. "Январь-февраль", - ответил он на соответствующий вопрос, подтвердив, что будет отдано предпочтение... читать дальше

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Правительство России рассчитывает, что "Газпром" и китайская госкомпания CNPC в кратчайшие сроки договорятся о контракте по поставкам газа по новому проектируемому газопроводу "Сила Сибири 2", сообщил журналистам сегодня вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что по... читать дальше

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Россия, пообещавшая с января 2024 года углубить сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов, начнет делать это уже в декабре, сообщил в воскресенье журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Россия пообещала с сентября сократить поставки нефти и нефтепродуктов на... Россия пообещала с сентября сократить поставки нефти и нефтепродуктов на... читать дальше

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Поставки российского газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" в очередной раз обновили исторический максимум, сообщила в воскресенье компания "Газпром". Новый рекорд суточных поставок пришелся на субботу, предыдущий был зафиксирован в конце ноября. "16 декабря заявка... "16 декабря заявка... читать дальше

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Заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев заявил, что на встрече с фракциями президент РФ Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры РФ, а не только льготные категории, будут освобождены от уплаты комиссии по оплате услуг ЖКХ. "Комиссия за оплату услуг ЖКХ... читать дальше

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В России могут изменить систему оплаты сверхурочной работы, сделать ее более выгодной для работников в случае переработки. Законопроект об этом внесло в Госдуму правительство РФ, пишет "Российская газета".. Кабмин предлагает, выписывая сверхурочные, исходить из системы... Кабмин предлагает, выписывая сверхурочные, исходить из системы... читать дальше

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении стратегического направления цифровой трансформации отрасли культуры, сообщает в воскресенье сайт правительства РФ. "Внедрение цифровых технологий в культурное пространство, дооснащение музеев, театров и... читать дальше

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С начала года Москва подписала с индивидуальными предпринимателями почти 71 тысячу контрактов на Портале поставщиков - на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 89,6966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,25 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 98,4186 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 98,4186 руб. По сравнению с...

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