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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 декабря в размере 89,6966 руб., евро - 98,4186 руб.
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16 декабря 2023 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 декабря в размере 89,6966 руб., евро - 98,4186 руб.

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16 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 89,6966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,25 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 98,4186 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,09 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 98,4186 руб. По сравнению с...
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