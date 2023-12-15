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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 декабря в размере 89,6966 руб.
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Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 5,5%
Росстат сохранил оценку роста российской экономики в 3-м квартале на уровне 5,5%. При этом Росстат повысил оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь до 3,0% с предварительных 2,9%. Объем ВВП за 9 месяцев составил в текущих ценах 119,5 трлн руб.
 
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15 декабря 2023 года 16:07

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 декабря в размере 89,6966 руб.

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15 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 89,6966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,25 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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15 декабря 2023 года 16:51
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"Учитывая, что многие банки у нас являются государственными, то есть они...    читать дальше
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15 декабря 2023 года 16:44
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Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 декабря
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15 декабря 2023 года 16:37
ВТБ разместил 19,3% выпуска однодневных бондов серии КС-4-611 на 48,3 млрд рублей
5 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-611 на 48 млрд 287,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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15 декабря 2023 года 16:35
ЦБ ожидает, что инфляция в РФ в 2023 году будет близка к верхней границе прогноза в 7,0-7,5%
ЦБ ожидает, что инфляция в РФ в 2023 году будет близка к верхней границе прогноза в 7,0-7,5%, может быть чуть выше или чуть ниже 7,5%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он повысил ключевую ставку до 16%...    читать дальше
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15 декабря 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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15 декабря 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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15 декабря 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются погашения по 45 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются погашения по 45 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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15 декабря 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 208 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 208 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

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15 декабря 2023 года 16:29
Мораторий на внеплановые проверки бизнеса будет продлен на 2024 год - Мишустин
Правительство РФ продлевает еще на один год мораторий на внеплановые проверки бизнеса за исключением объектов высокого и чрезвычайно высокого риска, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

"По решению главы государства мы продеваем на...    читать дальше
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"Просил правительство подумать о том, чтобы продлить...    читать дальше
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15 декабря 2023 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 15 декабря движется разнонаправленно
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,1 пункта (0,336%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3018,94 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3018,94 (+0,34%) пункта, минимальное...    читать дальше
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15 декабря 2023 года 16:14
Совет директоров ЦБ РФ рассматривал паузу и повышение ставки на 100 б.п.
Совет директоров ЦБ РФ в пятницу предметно рассматривал паузу и повышение ставки на 100 б.п., сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-коференции. "Рассматривались предметно два варианта: сохранение ставки и повышение на 100 базисных пунктов", - сказала Набиуллина....    читать дальше
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15 декабря 2023 года 16:07
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 декабря в размере 89,6966 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 89,6966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,25 коп.

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15 декабря 2023 года 16:07
ЦБ РФ установил курс евро с 16 декабря в размере 98,4186 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 98,4186 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,09 коп.

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