Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 7195,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1991,93 млрд руб.

15 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 декабря составили по Российской Федерации 7195,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6840,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 7168,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6822,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 декабря составили 1991,93 млрд руб. против 1963,91443 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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