ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 89,6741 руб., евро - 97,7377 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 декабря, составляет 97,7377 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,77 коп.

15 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 декабря, составляет 89,6741 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,85 коп.

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Сбербанк с 15 декабря повысил ставки по ряду вкладов на некоторые сроки. Как говорится в сообщении банка, повышение коснулось вкладов линеек "Лучший %", "СберВкладов" и "Управляй". Повышение ставок составило от 0,8 до 1,68 процентного пункта (п.п.) в зависимости от... Как говорится в сообщении банка, повышение коснулось вкладов линеек "Лучший %", "СберВкладов" и "Управляй". Повышение ставок составило от 0,8 до 1,68 процентного пункта (п.п.) в зависимости от... читать дальше

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Объем жилищного строительства в России в ноябре 2023 года составил 7 млн 20,9 тыс. кв. м, что на 28,9% больше, чем в ноябре 2022 года, говорится в опубликованных в четверг материалах Росстата. За январь-ноябрь 2023 года объем жилищного строительства в стране составил 93... За январь-ноябрь 2023 года объем жилищного строительства в стране составил 93... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро, иене и фунту стерлингов после существенного ослабления по итогам предыдущей сессии. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский... читать дальше

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Китай и США имеют хорошие перспективы для дальнейшего развития и укрепления торгово-экономического сотрудничества, считает председатель КНР Си Цзиньпин. "Потенциал для укрепления экономического и торгового сотрудничества между Китаем и Соединенными Штатами огромен,... "Потенциал для укрепления экономического и торгового сотрудничества между Китаем и Соединенными Штатами огромен,... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 декабря составили по Российской Федерации 7195,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6840,8 млрд руб. На... На... читать дальше

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Власти Британии в четверг приняли законы, которые запрещают поставки в РФ еще ряда категорий промышленной продукции двойного назначения, говорится в пресс-релизе британского МИД. "Запрещается экспорт ряда товаров, которые можно использовать в военной сфере или... "Запрещается экспорт ряда товаров, которые можно использовать в военной сфере или... читать дальше

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Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского Минфина выдало лицензию, которая, в частности, позволяет проводить через Сбербанк или принимать от него платежи, за исключением платежей в фунтах стерлингов, следует из сообщения британского... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут, исключением является китайский индикатор. Поддержку рынку на этой неделе оказало общее увеличение аппетита к риску в связи с ожиданиями существенного снижения базовой процентной ставки... Поддержку рынку на этой неделе оказало общее увеличение аппетита к риску в связи с ожиданиями существенного снижения базовой процентной ставки... читать дальше

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Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, аналитики ждут ее повышения на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 16% годовых. ЦБ, повысив ставку в октябре сразу на 200 б.п. - до 15%, убрал направленный сигнал из заявления... ЦБ, повысив ставку в октябре сразу на 200 б.п. - до 15%, убрал направленный сигнал из заявления... читать дальше

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5 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-612 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу влил в финансовую систему 1,45 трлн юаней ($204 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении... Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении... читать дальше

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Япония вводит экспортные ограничения в отношении 57 российских компаний, а также санкции, включающие заморозку активов 35 лиц и 43 организаций из РФ, сообщили министерство экономики и МИД страны. В этом списке Уральский завод гражданской авиации, АО "Концерн "ЦНИИ... В этом списке Уральский завод гражданской авиации, АО "Концерн "ЦНИИ... читать дальше

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Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре, безработица осталась на прежнем уровне. Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,6% в годовом выражении после повышения на 4,6% в октябре, говорится в отчете... Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,6% в годовом выражении после повышения на 4,6% в октябре, говорится в отчете... читать дальше

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Цены на нефть продолжают повышаться в пятницу после подъема на 3% по итогам предыдущих торгов и завершают в плюсе первую неделю из последних восьми. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $76,96 за... Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $76,96 за... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 5,77 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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