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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 89,6741 руб., евро - 97,7377 руб.
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Реальные зарплаты в РФ в 2023 году вырастут на 8%, рост реальных располагаемых доходов составит около 5% - Путин
15 декабря 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 89,6741 руб., евро - 97,7377 руб.
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15 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 декабря, составляет 89,6741 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,85 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 декабря, составляет 97,7377 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,77 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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