Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 513,8 млрд руб.

14 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 513,8 млрд руб.

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Инфляция в России по итогам 2023 года может составить 7,5% или чуть больше - приблизится к 8%, сообщил президент РФ Владимир Путин. "К сожалению, у нас подросла инфляция. Это так. К концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше - к 8%", - сказал Путин, подводя итоги года в... читать дальше

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Госдума сегодня приняла во втором чтении законопроект о долевом страховании жизни (ДСЖ), который вводит в РФ новый вид страхования жизни с инвестиционной составляющей, аналог известного в международной практике unit-linked. Его рассмотрение в третьем чтении запланировано на 15... читать дальше

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ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в январе-сентябре 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ более чем в сто раз по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года - до 12,06 млрд рублей, говорится в отчетности... читать дальше

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Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре снизились на 17% к октябрю и составили $15,2 млрд на фоне общего снижения нефтяных цен и объемов поставок из РФ, пишет Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете. Добыча нефти в стране в ноябре... Добыча нефти в стране в ноябре... читать дальше

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Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,274 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства. Месяцем ранее агентство прогнозировало данный показатель на уровне 2,367 млн б/с. Таким образом,... Месяцем ранее агентство прогнозировало данный показатель на уровне 2,367 млн б/с. Таким образом,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,51 коп. и составил 12,5163 руб. Минимальный курс юаня составил 12,4905 руб., максимальный - 12,5345 руб. Было заключено 5722 сделки. Объем торгов составил 17607,3... Минимальный курс юаня составил 12,4905 руб., максимальный - 12,5345 руб. Было заключено 5722 сделки. Объем торгов составил 17607,3...

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Кондитерская отрасль РФ за 10 месяцев этого года произвела до 243,3 тыс. тонн шоколада (в упакованном виде), что на 7,4% больше, чем год назад. Производство шоколада в неупакованном виде, а также продуктов, содержащих какао, выросло на 10,8%, до 215,5 тыс. тонн, сообщает... читать дальше

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4 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-610 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9584% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,19%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,19%... читать дальше

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Евразийский банк развития опубликовал Макроэкономический прогноз для 6 государств - участников. Как указывается в пресс-релизе ЕАБР, аналитики банка ожидают, что динамика ВВП стран региона будет близкой к траектории сбалансированного роста. Прирост ВВП прогнозируется в 2024 г.:... читать дальше

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Правительство Москвы внесло изменения в программу стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Теперь при проектировании промышленных и... "Теперь при проектировании промышленных и... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении поправку в Бюджетный кодекс, по которой на 2024 г. продлевается право правительства РФ обходить запрет на предоставление господдержки компаниям, в которых более 25% принадлежит лицам из офшоров. Поправка была внесена накануне, ко второму... Поправка была внесена накануне, ко второму... читать дальше

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Финский железнодорожный оператор VR Group выкупил поезда Allegro, принадлежавшие совместному предприятию VR и РЖД, сообщила финская компания. "14 декабря VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога", - говорится... "14 декабря VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога", - говорится... читать дальше

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В ноябре объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР увеличился до 1,09 трлн юаней ($151,7 млрд) по сравнению с 738,4 млрд юаней месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 1,3 трлн юаней, сообщает... читать дальше

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассматривает обращение РФ о предоставлении тарифной льготы в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины свежих яиц домашних кур (код 0407 21 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в объеме 1,2 млрд штук, говорится в материалах ЕЭК. Инициатива... Инициатива... читать дальше

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Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, нацеленный на борьбу с недобросовестными управляющими организациями по управлению многоквартирными домами. Так, законом с 1 сентября 2024 года ужесточаются лицензионные требования к лицам, осуществляющим... Так, законом с 1 сентября 2024 года ужесточаются лицензионные требования к лицам, осуществляющим... читать дальше

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Банк России продал валюту расчетами 13 декабря на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Банк России временно увеличивал объем... Банк России временно увеличивал объем... читать дальше

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