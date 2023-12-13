ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 декабря в размере 89,8926 руб.

13 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 89,8926 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,32 коп.

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Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) надеется, что по итогам 2024 года российские кинотеатры смогут заработать 45 млрд рублей, что поможет им работать без убытков, сообщил член Совета АВК, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев. "Та... "Та... читать дальше

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Американские фондовые индексы в начале торгов в среду демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ожидании итогов встречи руководства Федеральной резервной системы. Dow Jones Industrial Average к 18:06 мск уменьшился на 0,05% и составлял 36558,46 пункта. В то... Dow Jones Industrial Average к 18:06 мск уменьшился на 0,05% и составлял 36558,46 пункта. В то... читать дальше

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Федеральная налоговая служба (ФНС) провела совещание с пивоваренными компаниями, имеющими риски нарушения налогового законодательства, и призвала добровольно рассчитаться с казной. Как сообщается в пресс-релизе службы, совещание состоялось в рамках отраслевого проекта... Как сообщается в пресс-релизе службы, совещание состоялось в рамках отраслевого проекта... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 41,88 коп. и составил 89,8284 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,555 руб., максимальный - 90,1975 руб. Было заключено 7102 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,555 руб., максимальный - 90,1975 руб. Было заключено 7102 сделки. Объем торгов... читать дальше

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ВВП Грузии в 2024 году может вырасти на 5,2%, сообщил министр финансов страны Лаша Хуцишвили. "Прогноз экономического роста на 2024 год составляет 5,2%. В следующем году среднегодовая инфляция будет находиться в пределах целевого показателя и составит 2,8%. Дефицит... "Прогноз экономического роста на 2024 год составляет 5,2%. В следующем году среднегодовая инфляция будет находиться в пределах целевого показателя и составит 2,8%. Дефицит... читать дальше

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Акции издателя видеоигр Take-Two Interactive Software войдут в расчет Nasdaq 100 c 18 декабря по итогам ежегодного пересмотра компонентов американского фондового индекса. Биржа Nasdaq опубликовала обновленный список компаний, акции которых будут входить в индикатор, на... Биржа Nasdaq опубликовала обновленный список компаний, акции которых будут входить в индикатор, на... читать дальше

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Страны с развивающейся экономикой направили рекордные $443,5 млрд на выплаты по госдолгу в 2022 году, что на 5% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Всемирного банка. Рост платежей по госдолгу вызван повышением процентных ставок и укреплением доллара к... Рост платежей по госдолгу вызван повышением процентных ставок и укреплением доллара к... читать дальше

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Кассовые сборы российских кинотеатров по итогам года будут на 67% выше показателей 2022 года, однако по сравнению с "допандемийными" показателями 2019 года сборы будут на 29% ниже, сообщил член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), глава российского представительства... читать дальше

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Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в ноябре 2023 года на 24,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 3,6 млн человек, сообщил перевозчик. Общий пассажирооборот группы увеличился на 38,3%, до 9,8 млрд пассажиро-километров, занятость кресел - на 3,8... Общий пассажирооборот группы увеличился на 38,3%, до 9,8 млрд пассажиро-километров, занятость кресел - на 3,8... читать дальше

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Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 8 декабря, опустился на 10 базисных пунктов и достиг минимума с конца июля, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA). Средняя процентная... Средняя процентная... читать дальше

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В январе-ноябре 2023 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ составило $50,5 млрд, что в 4,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($223,0 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка... читать дальше

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3 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-609 на 55 млрд 929,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Банк Англии по итогам заседания в четверг сохранит базовую процентную ставку благодаря статданным, указывающим на замедление темпов роста потребительских цен в Великобритании, полагают экономисты и участники рынка. Рынок видит почти 100-процентную вероятность того, что... Рынок видит почти 100-процентную вероятность того, что... читать дальше

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Американская Tesla отзывает свыше 2 млн электромобилей из-за проблем с автоматическим рулевым управлением Autosteer, говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA). Кампания затронет Model S, которые были выпущены... Кампания затронет Model S, которые были выпущены... читать дальше

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ЦБ РФ с 14 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5724,88 (-37,4) руб./грамм; на серебро - 66,34 (-0,14) руб./грамм; на платину - 2661,79 (-24,08) руб./грамм; на палладий - 2832,31 (+53,63) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Национальный банк Белоруссии (НББ) решил с 3 января 2024 года возобновить постоянно доступные операции по регулированию ликвидности банков на фоне стабилизации ситуации на финрынке, говорится в пресс-релизе регулятора. "Постоянно доступные операции будут осуществляться... "Постоянно доступные операции будут осуществляться... читать дальше

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