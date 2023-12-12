ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 декабря в размере 90,2158 руб.

12 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 90,2158 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 76,88 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 54762,142 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 541,771 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 80,04 коп. и составил 90,1902 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,805 руб., максимальный - 90,8475 руб. Было заключено 24487 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,805 руб., максимальный - 90,8475 руб. Было заключено 24487 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,85 коп. и составил 12,5602 руб. Минимальный курс юаня составил 12,513 руб., максимальный - 12,609 руб. Было заключено 52976 сделок. Объем торгов составил 126394,58... Минимальный курс юаня составил 12,513 руб., максимальный - 12,609 руб. Было заключено 52976 сделок. Объем торгов составил 126394,58...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 65,17 коп. и составил 97,3816 руб. Минимальный курс евро составил 96,92 руб., максимальный - 97,7075 руб. Была заключена 8041 сделка. Объем торгов составил 35163,34 млн... Минимальный курс евро составил 96,92 руб., максимальный - 97,7075 руб. Была заключена 8041 сделка. Объем торгов составил 35163,34 млн...

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Канада во вторник включила в санкционный список по РФ 30 россиян, которые участвовали в выборах в новых регионах России, сообщает канадский МИД. "Глава МИД Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит новые санкции против 30 россиян. Эти санкции применяются в... "Глава МИД Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит новые санкции против 30 россиян. Эти санкции применяются в... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в ноябре 2023 года вырос на 6,4% по отношению к октябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. В январе-ноябре 2023 года реальный эффективный... В январе-ноябре 2023 года реальный эффективный...

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными изменениями индекса МосБиржи и ростом индекса РТС, завершил вторник противоречиво. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,21% и составил 3019,89 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,21% и составил 3019,89 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,77% - до... Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,77% - до... читать дальше

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США вслед за Великобританией ввели санкции против Highland Gold Mining и ее владельца Владислава Свиблова. Как говорится в документах Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, лицензия на сворачивание операций с Highland Gold будет действовать... Как говорится в документах Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, лицензия на сворачивание операций с Highland Gold будет действовать... читать дальше

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Рыбаки РФ к 12 декабря выловили 5,1 млн тонн рыбы, что на 10% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов увеличился на 15,2%, до 3,9 млн тонн. Промысел минтая вырос на 8,8 тыс. тонн, до 1,8... В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов увеличился на 15,2%, до 3,9 млн тонн. Промысел минтая вырос на 8,8 тыс. тонн, до 1,8... читать дальше

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В начале торгов во вторник американские фондовые индексы колеблются незначительно и разнонаправленно. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:10 мск увеличился на 41,64 пункта (0,11%) и составил 36446,57 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 0,95 пункта... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:10 мск увеличился на 41,64 пункта (0,11%) и составил 36446,57 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 0,95 пункта... читать дальше

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Совет ЕС и Европарламент согласовали правила замораживания и конфискации денег, являющихся доходами от преступной деятельности, сообщила пресс-служба совета. "Прибыли от преступной деятельности ошеломляют. Только если у правительств есть средства вернуть эти прибыли, у... "Прибыли от преступной деятельности ошеломляют. Только если у правительств есть средства вернуть эти прибыли, у... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 80,93 коп. и составил 90,2472 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,7975 руб., максимальный - 90,625 руб. Было заключено 5405 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,7975 руб., максимальный - 90,625 руб. Было заключено 5405 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает перенести с 1 января 2024 г. на 1 марта 2024 г. срок введения новых правил отчетности участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), добавил норму, которая обязывает компании РФ с 1 июля 2024 г. уведомлять налоговиков о счетах... читать дальше

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Минсельхоз РФ не исключает усиления мер регулирования импорта плодов и ягод по мере насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией. "Что касается защитных мер. Регулировать рынок и закрываться от внешних поставок мы можем только в тот момент, когда полностью... "Что касается защитных мер. Регулировать рынок и закрываться от внешних поставок мы можем только в тот момент, когда полностью... читать дальше

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Шведская Auriant Mining, добывающая золото в РФ, планирует в 2024 году произвести 580-600 кг (18,6-19,3 тыс. унций) золота. Как сообщила компания, производительность установки CIL на Тардане ожидается на уровне 390-420 тыс. тонн руды. Компания собирается подавать на нее... Как сообщила компания, производительность установки CIL на Тардане ожидается на уровне 390-420 тыс. тонн руды. Компания собирается подавать на нее... читать дальше

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 декабря составил 13 трлн 432,97 млрд рублей (эквивалент $151,129 млрд), или 9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ. На 1 ноября объем фонда составлял 13 трлн 541,2 млрд рублей (эквивалент $145,224... На 1 ноября объем фонда составлял 13 трлн 541,2 млрд рублей (эквивалент $145,224... читать дальше

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