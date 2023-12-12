Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3883,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2686,33 млрд руб.

12 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 декабря составили по Российской Федерации 3883,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3665,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4536,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4269,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 декабря составили 2686,33 млрд руб. против 2224,86864 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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