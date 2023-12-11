Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 декабря

11 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 12 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5874,14 (-97,71) руб./грамм; на серебро - 69,59 (-0,86) руб./грамм; на платину - 2682,43 (+4,24) руб./грамм; на палладий - 2852,09 (-23,5) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 55303,914 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 529,613 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 64,63 коп. и составил 90,9906 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,45 руб., максимальный - 92,2525 руб. Было заключено 27668 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,45 руб., максимальный - 92,2525 руб. Было заключено 27668 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж на фоне дешевеющей нефти и ожиданий повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу. В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский... В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский... читать дальше

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Льготные кредиты на общую сумму более 500 млн рублей уже выдали в России по "Арктической ипотеке" с момента старта программы в ноябре этого года, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в понедельник. "За время работы программы 20 банков... "За время работы программы 20 банков... читать дальше

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Внеочередное собрание акционеров "Русала" большинством голосов приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года, говорится в сообщении компании. За невыплату было подано 62,95% от общего числа голосов, против - 32,56%. Инициатива созыва собрания с... Инициатива созыва собрания с... читать дальше

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Dow Jones Industrial Average слабо повышается в начале торгов в понедельник, S&P 500 и Nasdaq Composite опускаются. Центральным событием для рынка на этой неделе является заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в... Центральным событием для рынка на этой неделе является заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о повышении верхнего предела стоимости квартир, подпадающих под арктическую ипотеку. В ходе встречи главы государства с получателями арктической ипотеки один из участников рассказал, что купил с семьей по программе... В ходе встречи главы государства с получателями арктической ипотеки один из участников рассказал, что купил с семьей по программе... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 50,33 коп. и составил 91,0565 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,43 руб., максимальный - 92,1975 руб. Было заключено 6475 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,43 руб., максимальный - 92,1975 руб. Было заключено 6475 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь 2023 года увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 811,9 млн тонн, говорится в сообщении Росморречфлота. Объем перевалки сухих грузов вырос на 11,9% до 413,0 млн тонн, причем наиболее... читать дальше

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Потребление электроэнергии в Китае к 2060 году достигнет 20,2 тыс. ТВт.ч, говорится в прогнозе China Energy Transformation Outlook, который специальный посланник по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа представил в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае. В... читать дальше

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Потребительские цены в Белоруссии в ноябре 2023 года увеличились на 0,7% после роста на 0,6% в октябре, на 0,7% в сентябре и снижения на 0,3% в августе, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат). Годовая инфляция в ноябре (по... Годовая инфляция в ноябре (по... читать дальше

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Совокупный капитал российских страховщиков увеличился на 33,1% за годовой период и достиг 1,424 трлн рублей на 30 сентября 2023 года, следует из данных статистики Банка России. Общие страховые резервы по договорам защиты жизни составили на ту же дату 1,519 трлн рублей... Общие страховые резервы по договорам защиты жизни составили на ту же дату 1,519 трлн рублей... читать дальше

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Министерство транспорта РФ до конца года представит доработанный вариант проекта в части финансирования и сроков строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил директор департамента госполитики в области ж/д транспорта Минтранса... читать дальше

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ЦБ РФ с 12 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5874,14 (-97,71) руб./грамм; на серебро - 69,59 (-0,86) руб./грамм; на платину - 2682,43 (+4,24) руб./грамм; на палладий - 2852,09 (-23,5) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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1 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-607 на 65 млрд 140,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 98,0769 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 76,40 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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