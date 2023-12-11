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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 декабря
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11 декабря 2023 года 16:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 декабря
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11 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 12 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5874,14 (-97,71) руб./грамм; на серебро - 69,59 (-0,86) руб./грамм; на платину - 2682,43 (+4,24) руб./грамм; на палладий - 2852,09 (-23,5) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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.11 декабря 2023 года 16:42
ЦБ РФ с 12 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5874,14 (-97,71) руб./грамм; на серебро - 69,59 (-0,86) руб./грамм; на платину - 2682,43 (+4,24) руб./грамм; на палладий - 2852,09 (-23,5) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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