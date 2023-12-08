08 декабря 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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8 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 11.12 по 17.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|12.12.2023
|10:00
|Безработица в Великобритании
|октябрь 2023
|12.12.2023
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|сентябрь 2023
|12.12.2023
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|ноябрь 2023
|12.12.2023
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|октябрь 2023
|12.12.2023
|22:00
|Бюджет США
|октябрь 2023
|13.12.2023
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|июль 2022
|13.12.2023
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|сентябрь 2023
|13.12.2023
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|13.12.2023
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|сентябрь 2023
|13.12.2023
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|сентябрь 2023
|13.12.2023
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|октябрь 2023
|13.12.2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 04 по 10 ноября
|13.12.2023
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|ноябрь 2023
|14.12.2023
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|ноябрь 2023
|14.12.2023
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|ноябрь 2023
|14.12.2023
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|октябрь 2023
|14.12.2023
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|октябрь 2023
|14.12.2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 ноября
|14.12.2023
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|октябрь 2023
|14.12.2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 октября по 04 ноября
|14.12.2023
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|сентябрь 2023
|15.12.2023
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|сентябрь 2023
|15.12.2023
|13:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|сентябрь 2023
|15.12.2023
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|октябрь 2023
|15.12.2023
|16:15
|Новостройки в Канаде
|октябрь 2023
|15.12.2023
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|ноябрь 2023
|15.12.2023
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|сентябрь 2023
|15.12.2023
|17:15
|Промышленное производство в США
|октябрь 2023
|16.12.2023
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|сентябрь 2023
|16.12.2023
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|октябрь 2023
Это автоматическое сообщение.
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08 декабря 2023 года 17:38
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Kaiyi Х7 один из самых крупных пассажирских автомобилей, выпускаемых в настоящее время в Калининграде. Колесная база кроссовера составляет... читать дальше
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08 декабря 2023 года 17:30
Инфляционные ожидания британцев на ближайшую перспективу снизились в прошлом месяце до двухлетнего минимума, укрепив уверенность рынка в том, что Банку Англии больше не потребуется повышать ключевую процентную ставку, пишет Financial Times.
В ноябре жители... читать дальше
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08 декабря 2023 года 17:22
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 13 декабря повысится на 6,7% и составит 4 тыс. 063,5 рубля против 3 тыс. 808,1 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.
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08 декабря 2023 года 17:15
В течение ближайшей недели с 11.12 по 17.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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08 декабря 2023 года 17:06
Потребление электрической мощности в РФ 8 декабря обновило исторический максимум и достигло 168 765 МВт, что на 2 821 МВт выше предыдущего максимума, зафиксированного 10 января 2023 г., сообщил "Системный оператор".
Новые исторические максимумы в период 6-8 декабря... читать дальше
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08 декабря 2023 года 16:55
Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 199 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Эксперты в среднем ожидали повышения на 180 тыс., сообщает Trading Economics.
Тем временем уровень безработицы в США в ноябре снизился до 3,7% с... читать дальше
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08 декабря 2023 года 16:43
Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект о реформировании системы страхования вкладов (ССВ). Средства на счетах адвокатов и нотариусов будут защищены страховкой на сумму до 1,4 млн. руб., средства физических лиц, оказывающих профессиональные... читать дальше
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08 декабря 2023 года 16:42
ЦБ РФ с 9 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5971,85 (-58,81) руб./грамм; на серебро - 70,45 (-1,26) руб./грамм; на платину - 2678,19 (-15,13) руб./грамм; на палладий - 2875,59 (+27,52) руб./грамм.
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08 декабря 2023 года 16:40
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-606 на 116 млрд 36,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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08 декабря 2023 года 16:35
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 91,6402 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 92,52 коп.
Это автоматическое сообщение.
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08 декабря 2023 года 16:35
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 98,8409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 97,22 коп.
Это автоматическое сообщение.
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08 декабря 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 9 по 15 декабря ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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08 декабря 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 9 по 15 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 182 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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08 декабря 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 9 по 15 декабря ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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08 декабря 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 9 по 15 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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08 декабря 2023 года 16:29
Самые высокие темпы прироста премий за 9 месяцев года показали все линии страхования жизни (51,1%), грузов (38%) и имущества физлиц (40,6%), согласно данным статистики ЦБ.
Сборы российских страховщиков за период росли по большинству линий бизнеса, незначительное... читать дальше
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