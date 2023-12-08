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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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08 декабря 2023 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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8 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 11.12 по 17.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
12.12.2023 10:00 Безработица в Великобритании октябрь 2023
12.12.2023 10:00 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании сентябрь 2023
12.12.2023 13:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew ноябрь 2023
12.12.2023 16:30 Изменение потребительских цен в США октябрь 2023
12.12.2023 22:00 Бюджет США октябрь 2023
13.12.2023 10:00 Внешнеторговый баланс Великобритании июль 2022
13.12.2023 10:00 Внешнеторговый баланс Великобритании сентябрь 2023
13.12.2023 10:00 Внешнеторговый баланс Германии март 2022
13.12.2023 10:00 Промышленное производство в Великобритании сентябрь 2023
13.12.2023 13:00 Промышленное производство в еврозоне сентябрь 2023
13.12.2023 16:30 Изменение цен производителей в США октябрь 2023
13.12.2023 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 04 по 10 ноября
13.12.2023 22:00 Процентная ставка ФРС ноябрь 2023
14.12.2023 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK ноябрь 2023
14.12.2023 10:00 Процентная ставка Банка Англии ноябрь 2023
14.12.2023 15:45 Процентная ставка ЕЦБ октябрь 2023
14.12.2023 16:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США октябрь 2023
14.12.2023 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 05 по 11 ноября
14.12.2023 16:30 Объемы розничных продаж в США октябрь 2023
14.12.2023 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 29 октября по 04 ноября
14.12.2023 18:00 Товарные запасы на складах США сентябрь 2023
15.12.2023 13:00 Внешнеторговый баланс еврозоны сентябрь 2023
15.12.2023 13:00 Внешнеторговый баланс Италии сентябрь 2023
15.12.2023 13:00 Изменение потребительских цен в Италии октябрь 2023
15.12.2023 16:15 Новостройки в Канаде октябрь 2023
15.12.2023 16:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing ноябрь 2023
15.12.2023 16:30 Оптовые продажи в Канаде сентябрь 2023
15.12.2023 17:15 Промышленное производство в США октябрь 2023
16.12.2023 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы сентябрь 2023
16.12.2023 10:00 Изменение оптовых цен в Германии октябрь 2023

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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08 декабря 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 11.12 по 17.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Публикация

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