Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 99,8113 руб.

Минимальный курс евро составил 99,295 руб., максимальный - 100,6625 руб. Было заключено 5927 сделок. Объем торгов составил 15563,38 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99,73 руб. за евро.

7 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 33,29 коп. и составил 99,8113 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,53 коп. и составил 12,9258 руб. Минимальный курс юаня составил 12,85 руб., максимальный - 13,04 руб. Было заключено 46384 сделки. Объем торгов составил 128175,1 млн... Минимальный курс юаня составил 12,85 руб., максимальный - 13,04 руб. Было заключено 46384 сделки. Объем торгов составил 128175,1 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,44 коп. и составил 99,8363 руб. Минимальный курс евро составил 99,3275 руб., максимальный - 100,635 руб. Было заключено 18632 сделки. Объем торгов составил 39568,51... Минимальный курс евро составил 99,3275 руб., максимальный - 100,635 руб. Было заключено 18632 сделки. Объем торгов составил 39568,51...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,85 коп. и составил 92,6006 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,1 руб., максимальный - 93,56 руб. Было заключено 26547 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,1 руб., максимальный - 93,56 руб. Было заключено 26547 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в миноре, завершил четверг без единой динамики. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,19% и составил 3073,63 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,19% и составил 3073,63 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,57% - до 1051,21 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,57% - до 1051,21 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Чистая прибыль российских страховщиков за 9 месяцев 2023 года выросла более чем в 3 раза по сравнению с январем-сентябрем 2022 года и составила 382,2 млрд рублей, сообщил Банк России в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков за 3-й квартал 2023 года". По... По... читать дальше

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Банк России допускает возможность введения ограничений на ускоренную продажу акций перерегистрировавшихся в РФ бывших квазироссийских компаний после допуска всех их ценных бумаг к биржевым торгам. Такая опция может быть использована в случае возникновения рисков финансовой... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который меняет порядок погашения задолженности по потребительскому кредиту и ставит уплату неустойки за просрочку на предпоследнее место в очереди на погашение, также был скорректирован механизм страхования при ипотечных... читать дальше

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Стабильность в налоговом планировании на период от 5 до 7 лет обеспечит предсказуемость для бизнеса и будет способствовать росту экономики, заявил президент "Норникеля" и владелец "Интерроса" Владимир Потанин, выступая в четверг на инвестиционном форуме ВТБ "Россия... читать дальше

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Минпромторг РФ находится в постоянном диалоге с торговыми сетями относительно динамики цен на социально значимые товары, рассчитывает, что ритейлеры и в дальнейшем будут ограничивать наценки на эти категории, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор... читать дальше

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Частные инвесторы наращивают покупки российских акций за счет заемных средств, пока объемы задолженности перед брокерами небольшие, но вынужденное закрытие маржинальных позиций при реализации шоков усилит волатильность на рынке, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков... читать дальше

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Крупнейшими продавцами на российском рынке акций в ноябре были нерезиденты из дружественных стран, которые увеличили объем продаж в два раза, до 22,2 млрд рублей с 10,9 млрд рублей в октябре, сообщается Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ... читать дальше

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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в четверг высказался в поддержку поправок ко второму чтению проекта закона о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома. "На большую часть вопросов, которые были озвучены на слушаниях, здесь содержатся прямые ответы. В этом... "На большую часть вопросов, которые были озвучены на слушаниях, здесь содержатся прямые ответы. В этом... читать дальше

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Американские фондовые индикаторы повышаются в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные по рынку труда и корпоративные новости. Dow Jones Industrial Average к 18:01 мск повысился на 0,02% и составил 36059,81 пункта. Значение Standard & Poor's 500 выросло... Dow Jones Industrial Average к 18:01 мск повысился на 0,02% и составил 36059,81 пункта. Значение Standard & Poor's 500 выросло... читать дальше

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Крупнейшие экспортеры в ноябре нарастили продажу иностранной валюты до $13,9 млрд с $12,5 млрд, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ. Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (без учета рублевой составляющей)... Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (без учета рублевой составляющей)... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,08 коп. и составил 92,5675 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,1375 руб., максимальный - 93,51 руб. Было заключено 6454 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,1375 руб., максимальный - 93,51 руб. Было заключено 6454 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в ноябре 2023 года увеличилась на 1,6%, до 90,6 трлн рублей, после роста в октябре на 0,6%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов. Годовые темпы роста денежной... Годовые темпы роста денежной... читать дальше

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