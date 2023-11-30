ЦБ РФ установил курс евро с 1 декабря в размере 96,8827 руб.

30 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 96,8827 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 76,76 коп.

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 88,7624 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,335 руб., максимальный - 89,6125 руб. Было заключено 18726 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,335 руб., максимальный - 89,6125 руб. Было заключено 18726 сделок. Объем торгов... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 59,79 коп. и составил 96,9902 руб. Минимальный курс евро составил 96,7025 руб., максимальный - 97,8425 руб. Было заключено 23269 сделок. Объем торгов составил 36993,81... Минимальный курс евро составил 96,7025 руб., максимальный - 97,8425 руб. Было заключено 23269 сделок. Объем торгов составил 36993,81...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,42 коп. и составил 12,408 руб. Минимальный курс юаня составил 12,372 руб., максимальный - 12,513 руб. Была заключена 45531 сделка. Объем торгов составил 118245,81 млн... Минимальный курс юаня составил 12,372 руб., максимальный - 12,513 руб. Была заключена 45531 сделка. Объем торгов составил 118245,81 млн...

.

Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж в конце месяца, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и растущую нефть. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский... читать дальше

.

Участники ОПЕК+ согласовали разрешенные уровни добычи нефти на 2024 год для Конго и Нигерии, Ангола пока не соглашается, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций. Так, Конго будет разрешено добывать 277 тыс. баррелей в сутки, что на 1 тыс. б/с больше, чем... Так, Конго будет разрешено добывать 277 тыс. баррелей в сутки, что на 1 тыс. б/с больше, чем... читать дальше

.

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии за январь-сентябрь текущего года в сравнительных ценах снизился на 0,6% относительно аналогичного периода 2022 года, в том числе в июле-сентябре - на 0,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. При этом в... При этом в... читать дальше

.

Экспорт макаронных изделий из РФ в 2023 году по сравнению с прошлым годом может увеличиться на 6,1%, прогнозируют в центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. "К концу 2023 года экспорт макаронных изделий может преодолеть порог в 112 тыс. тонн", - заявил руководитель центра... читать дальше

.

Бразилия присоединится к участникам соглашения ОПЕК+ с января 2024 года, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций альянса. Бразилия входит в число стран мира, активно наращивающих добычу нефти. Согласно последнему отчету МЭА, которое ссылается на данные... Бразилия входит в число стран мира, активно наращивающих добычу нефти. Согласно последнему отчету МЭА, которое ссылается на данные...

.

Подъем цен на нефть эталонных марок продолжается вечером в четверг на сообщениях о договоренности о дополнительном сокращении нефтедобычи ОПЕК+. Страны-участницы ОПЕК+ достигли консенсуса о дополнительном снижении квот на добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, при этом... Страны-участницы ОПЕК+ достигли консенсуса о дополнительном снижении квот на добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, при этом... читать дальше

.

Американские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в четверг. Рынок открылся ростом после выхода статданных, подтвердивших, что инфляция в США продолжает замедляться, однако позднее индекс Nasdaq Composite перешел к снижению. Рынок открылся ростом после выхода статданных, подтвердивших, что инфляция в США продолжает замедляться, однако позднее индекс Nasdaq Composite перешел к снижению. Согласно отчету... Согласно отчету... читать дальше

.

России будет сложно отстоять на Конференции ООН по изменению климата (COP28) позицию о том, что газ - низкоэмиссионный источник энергии, который должен активно использоваться при энергопереходе, считает глава Минэкономразвития России Максим Решетников. "Это крайне... "Это крайне... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24,25 коп. и составил 88,6031 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,305 руб., максимальный - 89,38 руб. Было заключено 5996 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,305 руб., максимальный - 89,38 руб. Было заключено 5996 сделок. Объем торгов... читать дальше

.

Экономика Канады в третьем квартале снизилась на 1,1% в пересчете на годовые темпы, показав худшую динамику со второго квартала 2021 года, сообщило статуправление страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали подъем на 0,1-0,2%, по результатам опросов... читать дальше

.

Россия сохраняет цель по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, в отсутствие санкций эта цель могла быть достигнута и раньше, заявил в интервью "Интерфаксу", приуроченному к началу Климатической конференции ООН, министр экономического развития РФ Максим... читать дальше

.

Доля российских публичных акционерных обществ (ПАО) из котировальных списков, заявивших о внедрении прозрачного механизма определения размера дивидендов и их выплаты, в 2022 году увеличилась до 64%, годом ранее - 59%; среди компаний третьего эшелона выросла до 29% с 23% в 2021... читать дальше

.

Американский автопроизводитель Ford Motor ожидает получить скорректированную EBIT в размере $10-10,5 млрд в 2023 году и зафиксировать свободный денежный поток в размере $5-5,5 млрд, говорится в новом прогнозе компании, опубликованном в четверг взамен старого, отозванного в... читать дальше

.