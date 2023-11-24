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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 ноября
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24 ноября 2023 года 16:56

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 ноября

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24 ноября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 25 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5690,41 (+31,07) руб./грамм; на серебро - 67,54 (+0,01) руб./грамм; на платину - 2629,83 (-7,82) руб./грамм; на палладий - 3018,17 (-1,96) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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24 ноября 2023 года 16:56
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 ноября
ЦБ РФ с 25 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5690,41 (+31,07) руб./грамм; на серебро - 67,54 (+0,01) руб./грамм; на платину - 2629,83 (-7,82) руб./грамм; на палладий - 3018,17 (-1,96) руб./грамм.

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24 ноября 2023 года 16:52
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24 ноября 2023 года 16:52
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