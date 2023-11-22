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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 ноября
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22 ноября 2023 года 16:42

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 ноября

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22 ноября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 23 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5687,83 (+126,08) руб./грамм; на серебро - 66,7 (+0,64) руб./грамм; на платину - 2638,98 (+99,23) руб./грамм; на палладий - 3047,15 (+15,83) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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22 ноября 2023 года 16:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 ноября
ЦБ РФ с 23 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5687,83 (+126,08) руб./грамм; на серебро - 66,7 (+0,64) руб./грамм; на платину - 2638,98 (+99,23) руб./грамм; на палладий - 3047,15 (+15,83) руб./грамм.

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