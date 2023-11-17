.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 18 ноября в размере 96,7692 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП в 3-м квартале ускорился до 5,5%
Рост российской экономики в 3-м квартале ускорился до 5,5% после повышения на 4,9% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего увеличения показателя на 5,2%
 
Госдума одобрила федеральный бюджет на 2024-2026 годы
Госдума приняла в третьем чтении проект федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. Доходы: в 2024 г. составят 35 трлн 065,3 млрд. руб. (19,5% ВВП), в 2025 г. - 33 трлн 552,4 млрд. руб. (17,6% ВВП) и в 2026 г. - 34 трлн...
 
За три года размер досрочной пенсии увеличится на 17%
На октябрь 2023 года средний размер досрочной пенсии безработным гражданам составил 18 539 рублей, сообщили "Известиям" в Счетной палате (СП). В следующем году он вырастет на 1 тыс. рублей - до 19 596 рублей. Далее сумма повысится до 20,6 тыс....
 
Расходы на отдых в РФ выросли почти на треть
Расходы туристов на путешествия по России в мае-сентябре выросли на 31% год к году, говорится в совместном исследовании "СберИндекса", Anex Tour и OneTwoTrip. Это произошло за счет общего увеличения числа путешествий по стране на 9,9% год к году и...
 
17 ноября 2023 года 16:17

ЦБ РФ установил курс евро с 18 ноября в размере 96,7692 руб.

 0  
17 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 96,7692 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,71 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
17 ноября 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 ноября снизилась на 0,86% и составила 58151,445 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58151,445 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 505,028 млрд руб., или на...
.
17 ноября 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,3294 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,78 коп. и составил 12,3294 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,257 руб., максимальный - 12,503 руб. Было заключено 51782 сделки. Объем торгов составил 124153,51...
.
17 ноября 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 96,8969 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 25,57 коп. и составил 96,8969 руб.

Минимальный курс евро составил 96,5275 руб., максимальный - 98,23 руб. Было заключено 11484 сделки. Объем торгов составил 37942,7 млн...
.
17 ноября 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,2595 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 28,08 коп. и составил 89,2595 руб.

Минимальный курс доллара США составил 88,9525 руб., максимальный - 90,3925 руб. Было заключено 18539 сделок. Объем торгов...    читать дальше
.
17 ноября 2023 года 19:00
Путин: в этом году рост ВВП РФ может превысить 3%
Рост ВВП РФ в 2023 году превысит 3%, заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Вчера председатель правительства доложил, у нас рост экономики 5,5% (такова предварительная оценка роста ВВП РФ в 3-м квартале). По году...    читать дальше
.
17 ноября 2023 года 18:56
Индекс МосБиржи вырос на 0,5%, индекс РТС снизился на 0,6%
Российский фондовый рынок, начавший торги снижением, завершил пятницу без единой динамики индексов.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,54% и составил 3206,34пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,63% - до 1122,10 пункта.

Европейские...    читать дальше
.
17 ноября 2023 года 18:34
В Москве за 9 месяцев зафиксирован рост ключевых социально-экономических показателей
В Москве с января по сентябрь текущего года зафиксирован рост по главным социально-экономическим показателям, одной из причин стало обеспечение поступлений налогов в бюджет города, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений...    читать дальше
.
17 ноября 2023 года 18:23
Минсельхоз: с 22 ноября пошлина на экспорт пшеницы из РФ снизится на 3,3%, ячменя - останется нулевой
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 22 ноября составит 4 тыс. 395,4 рубля против 4 тыс. 544,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

После небольшого "подскока" с 15 ноября она вновь снизится (на 3,3%), как и на предыдущих неделях.

На...    читать дальше
.
17 ноября 2023 года 18:12
За год традиционный ужин на День благодарения в США подешевел на 4,5%
Стоимость традиционного ужина на День благодарения, который отмечается в США в следующий четверг, за год понизилась на 4,5% и составляет $61,17 против $65,04 годом ранее, показали результаты исследования American Farm Bureau Federation (AFBF).

В прошлом году на фоне...    читать дальше
.
17 ноября 2023 года 18:03
Американский рынок акций умеренно снижается на статданных, корпоративных отчетностях
Фондовые индексы США слабо опускаются в начале торгов в пятницу, участники рынка оценивают статданные по американскому рынку жилья и новости корпоративного сектора.

Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск опустился на 0,04% и составил 34933 пункта. Лидерами снижения в...    читать дальше
.
17 ноября 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,0928 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,17 коп. и составил 89,0928 руб.

Минимальный курс доллара США составил 88,85 руб., максимальный - 90,19 руб. Было заключено 7416 сделок. Объем торгов составил...    читать дальше
.
17 ноября 2023 года 17:37
ЦБ: НПФ за 9 месяцев показали доходность по портфелям пенсионных накоплений и резервов выше инфляции
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам девяти месяцев 2023 года показали положительную средневзвешенную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам - на уровне 8,1% (10,9% годовых) и 7,5% (10,1% годовых), говорится в сообщении Банка...    читать дальше
.
17 ноября 2023 года 17:24
За 9 месяцев чистый убыток "Почты России" по РСБУ упал в 7,7 раза
По итогам 9 месяцев чистый убыток АО "Почта России" по РСБУ составил 2,58 млрд рублей, что в 7,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года (19,78 млрд рублей), говорится в сообщении компании.

Выручка "Почты России" за 9 месяцев выросла на 1,5% - до 155,7 млрд...    читать дальше
.
17 ноября 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 20.11 по 26.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

...    читать дальше
.
17 ноября 2023 года 17:10
За 10 месяцев рост ВВП Белоруссии составил 3,8% - Белстат
По итогам января-октября 2023 года объем ВВП Белоруссии составил 179,2 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Национальный статкомитет республики (Белстат).

"Индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре...    читать дальше
.
17 ноября 2023 года 17:02
В октябре число новостроек в США выросло на 1,9% и обновило максимум с июля
В США число домов, строительство которых было начато в октябре, увеличилось на 1,9% относительно предыдущего месяца и составило максимальные с июля 1,372 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе Минторга страны.

В сентябре количество новостроек...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.