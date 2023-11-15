Запасы нефти в США выросли за период с 27 октября по 10 ноября на 3600 тыс. баррелей, бензина - упали на 1500 тыс. баррелей

15 ноября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 3600 тыс. баррелей - до 439,4 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1500 тыс. баррелей и составили 215,7 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1400 тыс. баррелей, достигнув 106,6 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1100 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 58405,628 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 109,568 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 62,72 коп. и составил 97,1599 руб. Минимальный курс евро составил 96,4375 руб., максимальный - 98,375 руб. Было заключено 11625 сделок. Объем торгов составил 41814,7... Минимальный курс евро составил 96,4375 руб., максимальный - 98,375 руб. Было заключено 11625 сделок. Объем торгов составил 41814,7...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,14 коп. и составил 12,3373 руб. Минимальный курс юаня составил 12,245 руб., максимальный - 12,49 руб. Было заключено 68163 сделки. Объем торгов составил 152140,95... Минимальный курс юаня составил 12,245 руб., максимальный - 12,49 руб. Было заключено 68163 сделки. Объем торгов составил 152140,95...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,66 руб. и составил 89,4817 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,78 руб., максимальный - 90,7 руб. Было заключено 35496 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 88,78 руб., максимальный - 90,7 руб. Было заключено 35496 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Привлечение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) рассматривается как один из вариантов финансирования проекта строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ), соединяющей Москву с Санкт-Петербургом, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 8 по 13 выросли в среднем на 2,6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 31 октября по 7 ноября цены также показали рост 2,6%. В том числе цены выросли на огурцы на 9,1%, на помидоры - на 5,7%, на... В том числе цены выросли на огурцы на 9,1%, на помидоры - на 5,7%, на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 8 по 13 ноября 2023 г. снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период 31 октября по 7 ноября 2023 г. цены снизились на 0,2%. С начала годы цены увеличились на 7,6%. Стоимость литра... Стоимость литра... читать дальше

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За период с 8 по 13 ноября 2023 года потребительские цены повысились на 0,23%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 31 октября по 7 ноября инфляция составляла 0,42%. С начала ноября цены выросли на 0,6%, с начала года - на 6,1%. С начала ноября цены выросли на 0,6%, с начала года - на 6,1%. В... В... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС. В среду выросли рынки акций Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, австралийский ASX Australia - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng... В среду выросли рынки акций Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, австралийский ASX Australia - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng... читать дальше

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Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в октябре выросло на 8,4% относительно того же месяца прошлого года и достигло 741,9 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам... читать дальше

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ЦБ РФ отменяет действие послаблений по условиям соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), системно значимые банки с 1 марта 2024 года должны поддерживать норматив на уровне 100%, говорится в сообщении регулятора. "Отказ от послабления по НКЛ необходим для... "Отказ от послабления по НКЛ необходим для... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3600 тыс. баррелей - до 439,4 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1500 тыс. баррелей и составили 215,7 млн... читать дальше

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил включить в санкционные списки по России более 120 физических и юридических лиц в рамках 12-го пакета антироссийских мер, сообщает Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС). "Глава дипломатии ЕС выдвинул идею ввести санкции... "Глава дипломатии ЕС выдвинул идею ввести санкции... читать дальше

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Банк России продлил на 2024 год обязанность кредитных организаций раскрывать финансовую отчетность с изъятиями в части чувствительных к санкционному риску данных, а также право не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию, говорится в сообщении... читать дальше

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Доходы бюджета Китая в январе-октябре увеличились на 8,1% относительно того же периода прошлого года - до 18,75 трлн юаней ($2,61 трлн), сообщило министерство финансов страны. В том числе поступления в центральный бюджет составили около 8,59 трлн юаней, доходы местных... В том числе поступления в центральный бюджет составили около 8,59 трлн юаней, доходы местных... читать дальше

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Банк России продлил до 31 марта 2024 года отмену ограничения полной стоимости кредита (ПСК) по кредитам для выравнивания среднерыночного значения показателя на основе текущих рыночных данных, говорится в сообщении ЦБ. Изначально отмена ограничения к ПСК была введена в... Изначально отмена ограничения к ПСК была введена в... читать дальше

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