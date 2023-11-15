ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 91,257 руб., евро - 97,7781 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 ноября, составляет 97,7781 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 75,33 коп.

15 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 ноября, составляет 91,257 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 86,15 коп.

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Federal Retirement Thrift Investment Board (FRTIB), крупнейший государственный пенсионный фонд США, на фоне роста напряженности между Пекином и Вашингтоном исключит торгуемые в Гонконге акции из своего портфеля и не будет включать в него бумаги, котируемые в материковом Китае,... читать дальше

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Потребительские цены в Великобритании в октябре выросли на минимальные с октября 2021 года 4,6% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статуправления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,7% в сентябре. Аналитики, опрошенные... Аналитики, опрошенные... читать дальше

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Общие премии страховщиков жизни за 9 месяцев года выросли на 48,4% и составили 562,8 млрд рублей по сравнению с 379,2 млрд рублей за тот же период прошлого года, сообщил в ходе пресс-конференции президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Общие выплаты за... читать дальше

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Плановый объем бюджетного финансирования программ льготного автокредитования на следующую трехлетку увеличен почти на треть (до 65 млрд руб.), льготного лизинга - более чем втрое (до 31 млрд руб.), следует из поправок в проект федерального бюджета РФ, с которыми ознакомился... читать дальше

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Потребительские цены во Франции в октябре 2023 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 4% в годовом выражении после роста на 4,9% в сентябре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Окончательная оценка совпала с... читать дальше

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Доллар США, евро и юань продолжают снижение на Московской бирже. Доллар опустился ниже 90 руб. впервые с 27 июля, евро торгуется по направлению к 97 руб., китайский юань - к 12 руб. Курс доллара в 10:35 мск составил 90,02 руб., опустившись на 58,25 копейки к уровню... Курс доллара в 10:35 мск составил 90,02 руб., опустившись на 58,25 копейки к уровню... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 14 ноября на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Банк России временно увеличивал объем... Банк России временно увеличивал объем... читать дальше

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Перевозки пассажиров в дальнем следовании на сети ОАО "РЖД" в 2023 г. могут вырасти на 3,4% к уровню 2022 г. "Согласно прогнозным показателям холдинга РЖД, по итогам 2023 г. на сети российских железных дорог планируем перевезти свыше 1,15 млрд человек - рост к прошлому... "Согласно прогнозным показателям холдинга РЖД, по итогам 2023 г. на сети российских железных дорог планируем перевезти свыше 1,15 млрд человек - рост к прошлому... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,85 пункта (0,431%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3198,54 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,71 пункта (0,064%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,71 пункта (0,064%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Потенциал экспорта водки из РФ оценивается в $180 млн тонн в год (120 тыс. тонн). Такой прогноз содержится в обзоре, подготовленном центром "Агроэкспорт". Эта оценка сделана с учетом восстановления мирового спроса на водку и тенденции его дальнейшего роста. Наиболее... Эта оценка сделана с учетом восстановления мирового спроса на водку и тенденции его дальнейшего роста. Наиболее... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 2942,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Российское ООО "Транспорт будущего" (входит в группу "ЭФКО") и крупный индийский производитель микроэлектроники Sasaa договорились о сотрудничестве в области развития беспилотных авиасистем на рынке Индии, сообщила пресс-служба российской компании. Соответствующий... Соответствующий... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,32/93,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 23 коп., Cредний курс продажи упал...

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением в ожидании нового пакета антироссийских санкций ЕС, но на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры на статистике из США и Азии. Европейские рынки акций продемонстрировали вчера уверенный... Европейские рынки акций продемонстрировали вчера уверенный... читать дальше

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Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 30,77 рубля на акцию, сообщила компания. Рекомендация совета точно соответствует дивидендной политике компании выплачивать акционерам 50% чистой прибыли группы по МСФО. Эту цифру ранее можно... читать дальше

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Выручка ПАО "Магнит" в 3-м квартале 2023 года увеличилась на 5,7% год к году - до 628,5 млрд рублей, сообщила компания. Чистая розничная выручка увеличилась на 7% и составила 623,9 млрд рублей, LfL-продажи - на 3,1%, на фоне роста среднего чека на 3,8% и снижения... Чистая розничная выручка увеличилась на 7% и составила 623,9 млрд рублей, LfL-продажи - на 3,1%, на фоне роста среднего чека на 3,8% и снижения... читать дальше

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