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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 20 октября по 27 октября на 773 тыс. баррелей, бензина - выросли на 65 тыс. баррелей
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01 ноября 2023 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 20 октября по 27 октября на 773 тыс. баррелей, бензина - выросли на 65 тыс. баррелей
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1 ноября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 773 тыс. баррелей - до 421,893 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 65 тыс. баррелей и составили 223,522 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 792 тыс. баррелей, достигнув 111,295 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1802 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 133 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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