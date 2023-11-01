Запасы нефти в США выросли за период с 20 октября по 27 октября на 773 тыс. баррелей, бензина - выросли на 65 тыс. баррелей

1 ноября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 773 тыс. баррелей - до 421,893 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 65 тыс. баррелей и составили 223,522 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 792 тыс. баррелей, достигнув 111,295 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1802 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 133 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

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ВВП РФ за январь-сентябрь 2023 года вырос на 2,8%, в том числе в сентябре 2023 года показатель вырос на 5,2% в годовом выражении после также роста на 5,2% в августе, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в среду. "Оперативная... "Оперативная... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем повысился на 0,1 процентного пункта и составил плюс 1,8% после 1,7% в сентябре, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В обрабатывающем... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) неизменной - на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам завершившегося в среду...

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Безработица в России в сентябре осталась на уровне 3,0%, достигнутом в июле и сохранявшемся в августе этого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Таким образом, безработица в РФ третий месяц удерживается на минимальном значении за период наблюдений... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в августе 2023 года составил 9,5% в годовом выражении после роста на 9,2% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным Росстата, среднемесячная начисленная... По данным Росстата, среднемесячная начисленная... читать дальше

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В январе-августе 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 21... читать дальше

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В сентябре 2023 года оборот розничной торговли в России вырос на 12,2% по сравнению с показателем за сентябрь 2022 года, до 4 трлн 124,2 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В августе показатель увеличился на 11%, в июле - 10,8%,, в июне - на 10,3%,... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в сентябре 2023 года вырос на 8,9% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В августе рост составил, согласно пересмотренным данным, 7,4% (ранее сообщалось о повышении... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 24 по 30 октября 2023 г. снизились на 0, %, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 17 по 23 октября 2023 г. цены также снизились на 0,2%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 30 октября... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 30 октября... читать дальше

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За период с 24 по 30 октября 2023 года потребительские цены повысились на 0,14%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 17 по 23 октября инфляция составила 0,24%. С начала октября цены выросли на 0,83%, с начала года - на 5,47%. С начала октября цены выросли на 0,83%, с начала года - на 5,47%. В... В... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 59201,126 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 304,462 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,77 коп. и составил 98,2765 руб. Минимальный курс евро составил 97,53 руб., максимальный - 99,19 руб. Было заключено 13611 сделок. Объем торгов составил 50208,78 млн... Минимальный курс евро составил 97,53 руб., максимальный - 99,19 руб. Было заключено 13611 сделок. Объем торгов составил 50208,78 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,06 коп. и составил 12,6971 руб. Минимальный курс юаня составил 12,612 руб., максимальный - 12,775 руб. Было заключено 82662 сделки. Объем торгов составил 185130,85... Минимальный курс юаня составил 12,612 руб., максимальный - 12,775 руб. Было заключено 82662 сделки. Объем торгов составил 185130,85...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 73,35 коп. и составил 93,1942 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,47 руб., максимальный - 93,78 руб. Было заключено 23973 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,47 руб., максимальный - 93,78 руб. Было заключено 23973 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением, завершил среду в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,17% и составил 3206,52 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,17% и составил 3206,52 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,79% - до 1088,42 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,79% - до 1088,42 пункта. Европейские рынки акций с утра в... Европейские рынки акций с утра в... читать дальше

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