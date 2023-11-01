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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 2 ноября в размере 98,4365 руб.
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01 ноября 2023 года 15:57
ЦБ РФ установил курс евро с 2 ноября в размере 98,4365 руб.
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1 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 98,4365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,20 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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