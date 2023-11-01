ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 ноября в размере 92,0226 руб., евро - 97,9345 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 97,9345 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,19 коп.

1 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 92,0226 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 122,09 коп.

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В Россим с начала этого года введено более 80 млн кв. метров жилья, заявил в среду глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. "Уже больше 80 миллионов квадратных метров введено в стране", - сказал Файзуллин в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, с ростом идет как... По его словам, с ростом идет как... читать дальше

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В 1-м квартале 2024 финансового года выручка американского производителя косметики и парфюмерии - Estee Lauder Cos. - сократилась на 10,5%, чистая прибыль - более чем в 15 раз. Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $31 млн, или... Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $31 млн, или... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,98 пункта (0,374%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3212,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3214,74 (+0,43%) пункта,... читать дальше

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Планируемая отмена льготной ставки по оплате за использование операторами радиочастот LTE не вызовет повышения тарифов для абонентов мобильной связи выше уровня инфляции, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. "У нас с 2011 года действует льготная ставка на оплату... "У нас с 2011 года действует льготная ставка на оплату... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,68/95,64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 93,2801 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 125,75 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 98,4365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,20 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По итогам 3-го квартала т.г. выручка одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания - американской Kraft Heinz Co. - увеличилась на 1%, однако результат оказался хуже прогноза рынка. Как говорится в пресс-релизе Kraft Heinz, выручка в июле-сентябре... Как говорится в пресс-релизе Kraft Heinz, выручка в июле-сентябре... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 81,94 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 93,2801 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с предложением ввести ограничение на экспорт физлицами золота, заявил в ходе пленарного заседания Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев. "Сейчас рассматривается вопрос, ФТС выступила с предложением ввести ограничение... "Сейчас рассматривается вопрос, ФТС выступила с предложением ввести ограничение... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который усиливает уголовную ответственность за незаконное осуществление деятельности по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов (аффинаж). Документ (№1172932-7) правительство внесло в... читать дальше

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В четверг, 2 ноября, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 35,96 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В четверг, 2 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1,61 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 2 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,25 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Китай и "Газпром" работают над ускорением начала поставок российского газа по дальневосточному маршруту, сообщил вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации Се Цзюнь в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума. "Наша... "Наша... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании в РФ системы гарантирования прав лиц, заключивших договоры добровольного страхования жизни и комбинированного - с дополнительными объектами иного личного страхования. Документ (№372345-8) был внесен в парламент группой... читать дальше

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