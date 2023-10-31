ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 ноября в размере 92,0226 руб.

31 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 92,0226 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 122,09 коп.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 45,26 коп. и составил 98,2188 руб. Минимальный курс евро составил 97,4225 руб., максимальный - 99,425 руб. Было заключено 10728 сделок. Объем торгов составил 40361,06... Минимальный курс евро составил 97,4225 руб., максимальный - 99,425 руб. Было заключено 10728 сделок. Объем торгов составил 40361,06...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,56 коп. и составил 12,5865 руб. Минимальный курс юаня составил 12,483 руб., максимальный - 12,757 руб. Было заключено 84132 сделки. Объем торгов составил 174931,15... Минимальный курс юаня составил 12,483 руб., максимальный - 12,757 руб. Было заключено 84132 сделки. Объем торгов составил 174931,15...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 79,07 коп. и составил 92,4607 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,6225 руб., максимальный - 93,7375 руб. Было заключено 31066 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,6225 руб., максимальный - 93,7375 руб. Было заключено 31066 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся без единой динамики, завершил торги в минусе на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала и наметившегося отскока доллара вверх после завершения налоговых платежей и сокращения спроса на рублевую ликвидность. Ослабление рубля немного... читать дальше

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Цены на нефть остаются в плюсе, но замедляют рост. Трейдеры ждут данных о недельной динамике запасов в США. Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) в 20:30 мск вторника опубликует данные о динамике нефтяных запасов в Штатах за неделю,... Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) в 20:30 мск вторника опубликует данные о динамике нефтяных запасов в Штатах за неделю,... читать дальше

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"АвтоВАЗ" предложил правительству РФ повысить уровень компенсации транспортных затрат компании при поставках автомобилей в дальнее зарубежье с нынешних 80% до 100%, сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "АвтоВАЗа" Сергей Громак. "Есть... "Есть... читать дальше

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Японская Toyota инвестирует еще около $8 млрд в свой крупнейший завод по производству аккумуляторов за пределами Японии, говорится в пресс-релизе североамериканского подразделения компании.Общий размер инвестиций в предприятие в Северной Каролине достигнет порядка $13,9... читать дальше

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Замглавы Минцифры РФ Дмитрий Огуряев освобожден от своей должности, говорится в сообщении министерства. Огуряев работал в Минцифры с 2020 года. Должность замминистра займет директор департамента развития инфраструктуры электронного правительства при министерстве Сергей... Должность замминистра займет директор департамента развития инфраструктуры электронного правительства при министерстве Сергей... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в октябре упал до 102,6 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Месяцем ранее показатель находился на уровне 104,3 пункта, согласно пересмотренным данным. Его спад... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,09 руб. и составил 92,1932 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,58 руб., максимальный - 93,6825 руб. Было заключено 11288 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,58 руб., максимальный - 93,6825 руб. Было заключено 11288 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в 3-м квартале 2023 года сократился на 42% - до 12,956 млрд руб. по сравнению с 22,337 млрд руб. в июле-сентябре 2022 года, сообщила компания. При этом, как отмечается, без учета курсовых переоценок (под влиянием стандарта ФСБУ 25/2018... При этом, как отмечается, без учета курсовых переоценок (под влиянием стандарта ФСБУ 25/2018... читать дальше

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ВВП РФ за январь-сентябрь 2023 года, по предварительной оценке, вырос на 2,8%, в сентябре рост в годовом выражении превысил 5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. "По результатам 9 месяцев увеличение ВВП составило 2,8%. Это... читать дальше

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Госкомпании (компании и организации, руководствующиеся законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ) за 9 месяцев текущего года заключили договоры на 8,3 трлн рублей, что на 9% больше аналогичного показателя прошлого года, говорится в... читать дальше

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Американский рынок акций падает во вторник на фоне разочаровывающих корпоративных отчетов. Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду. Инвесторы уверены, что американский ЦБ сохранит неизменной... Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду. Инвесторы уверены, что американский ЦБ сохранит неизменной... читать дальше

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Российские компании продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных продуктов, но дальнейшее использование параллельного импорта надо обосновывать, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. "Не способствует повышению инновационной активности в реальном... "Не способствует повышению инновационной активности в реальном... читать дальше

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Расходы "АвтоВАЗа" на обслуживание долга перед банками, который ранее оценивался в 120 млрд руб., в 2024 году вырастут до 17 млрд руб. с 10 млрд руб. в текущем году, сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "АвтоВАЗа" Сергей... читать дальше

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