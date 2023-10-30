ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 93,2174 руб., евро - 98,3504 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 98,3504 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,72 коп.

29 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 93,2174 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,42 коп.

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,17 руб. (+4 коп. к уровню предыдущего закрытия). После первых трех минут торгов доллар начал снижаться. На восьмой минуте курс доллара США составил... После первых трех минут торгов доллар начал снижаться. На восьмой минуте курс доллара США составил... читать дальше

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Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в пятницу, при этом Dow Jones Industrial Average (DJIA) закрылся на минимуме с 28 марта. Инвесторы по-прежнему обеспокоены происходящим в секторе Газа, где Израиль расширил наземные военные... Инвесторы по-прежнему обеспокоены происходящим в секторе Газа, где Израиль расширил наземные военные... читать дальше

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Фондовые индексы Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу на разочаровывающих квартальных отчетах компаний, включая Sanofi и NatWest Group. "Пессимизм по-прежнему преобладает среди участников европейского рынка акций, - отмечает аналитик ActivTrades Пьер... "Пессимизм по-прежнему преобладает среди участников европейского рынка акций, - отмечает аналитик ActivTrades Пьер... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 93,2174 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,42 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 98,3504 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 98,3504 руб. По...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:30 12:30 Изменение денежной массы в... Изменение денежной массы в... читать дальше

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С начала 2023 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию свыше 5 млн кв. м жилья, тем самым выполнив годовой план досрочно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Досрочно выполнили годовой план по вводу жилья в Москве. С начала 2023-го на территории столицы построили... "Досрочно выполнили годовой план по вводу жилья в Москве. С начала 2023-го на территории столицы построили... читать дальше

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В год не менее пяти миллионов российских семей со средним достатком будут обеспечены доступным жильем. Столь амбиционная задача решается в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", пишет "Российская газета". За девять месяцев этого года в нашей стране введено в... За девять месяцев этого года в нашей стране введено в... читать дальше

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"Аэрофлот" возобновил регулярные полёты из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Полёты в столицу ОАЭ будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737-800, говорится в... читать дальше

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С ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян. В частности, пишет "Российская газета", прибавку к пенсионным выплатам получат пожилые граждане, которым уже исполнилось 80 лет. Вступит в силу новая программа льготной ипотеки. Вступает в... Вступает в... читать дальше

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Компания "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) подтвердила заключение соглашения с правительством о передаче актива Казахстану, сообщила пресс-служба АМТ. "На этом фоне, несмотря на значительные усилия, предпринятые для стабилизации ситуации, мы договорились с правительством... "На этом фоне, несмотря на значительные усилия, предпринятые для стабилизации ситуации, мы договорились с правительством... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" на Дальнем Востоке, на это направят 280 млн рублей. "Включение в ТОР новых участков, расположенных в Благовещенске, даст возможность построить... "Включение в ТОР новых участков, расположенных в Благовещенске, даст возможность построить... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой Республики, сообщает сайт Кремля. "За прошедший век ваша страна преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической,... "За прошедший век ваша страна преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической,... читать дальше

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Неэффективно используемый участок в Тимирязевском районе на севере Москвы реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий. Соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 93,2174 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,42 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 98,3504 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 98,3504 руб. По...

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В столице заключили договор с инвестором о реорганизации территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе; там построят современный городской квартал, в том числе для участников программы реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Заключили договор с инвестором о... читать дальше

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил бывшему заместителю акима (руководителя) Карагандинской области, металлургу Вадиму Басину взять под управление компанию "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ). "Я дал поручение прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией... читать дальше

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