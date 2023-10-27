ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 октября в размере 93,5616 руб., курс евро - в размере 98,7376 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 октября, составляет 98,7376 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,33 коп.

27 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 октября, составляет 93,5616 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,09 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59302,060 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 691,273 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,29 коп. и составил 12,7232 руб. Минимальный курс юаня составил 12,61 руб., максимальный - 12,885 руб. Было заключено 109552 сделки. Объем торгов составил 223713,39... Минимальный курс юаня составил 12,61 руб., максимальный - 12,885 руб. Было заключено 109552 сделки. Объем торгов составил 223713,39...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 35,45 коп. и составил 98,4508 руб. Минимальный курс евро составил 97,615 руб., максимальный - 99,8275 руб. Была заключена 17041 сделка. Объем торгов составил 44603,41... Минимальный курс евро составил 97,615 руб., максимальный - 99,8275 руб. Была заключена 17041 сделка. Объем торгов составил 44603,41...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 28,26 коп. и составил 93,3249 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,51 руб., максимальный - 94,42 руб. Была заключена 33971 сделка. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,51 руб., максимальный - 94,42 руб. Была заключена 33971 сделка. Объем торгов составил... читать дальше

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Рынок акций РФ почти не изменился по индексу МосБиржи и снизился по индексу РТС на фоне разнополярных внешних сигналов. Индекс МосБиржи отыграл часть потерь после локальной просадки ниже рубежа 3200 пунктов из-за укрепления рубля на решении Банка России повысить ключевую ставку... читать дальше

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Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Таджикистана в пятницу решил сохранить ставку рефинансирования на уровне 10% годовых, говорится в сообщении Нацбанка. При принятии решения регулятор основывался на тенденциях изменения внутренних и мировых цен на... При принятии решения регулятор основывался на тенденциях изменения внутренних и мировых цен на... читать дальше

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Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон и его семья планируют продать 1 млн акций банка в целях финансовой диверсификации и налогового планирования. Как говорится в документах, направленных JPMorgan в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC)... Как говорится в документах, направленных JPMorgan в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC)... читать дальше

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Чистая прибыль ОАО "РЖД" по РСБУ выросла в январе-сентябре 2023 г. в 1,5 раза, составив 145,5 млрд руб. против 92,2 млрд руб. за тот же период годом ранее, сообщается в бухгалтерской отчетности компании. Выручка компании за этот же период увеличилась на 17,5%, до 1,9 трлн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 28,53 коп. и составил 93,2632 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,44 руб., максимальный - 94,3525 руб. Было заключено 8992 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,44 руб., максимальный - 94,3525 руб. Было заключено 8992 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Требование правительственной комиссии о публичном размещении части акций из выкупленных у иностранцев при их уходе с российского рынка существует, но для его выполнения дается срок от одного года до трех лет, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на... читать дальше

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Чистая прибыль "Норильского никеля" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 78% к данным годичной давности (304 млрд рублей), составив 68,086 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Снижение в основном связано с "бумажным" эффектом расходов по курсовым разницам... Снижение в основном связано с "бумажным" эффектом расходов по курсовым разницам... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 63,8 пункта с 68,1 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце до 63... Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце до 63... читать дальше

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Минсельхоз РФ планирует начать дополнительные закупки зерна в государственный интервенционный фонд к концу ноября, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства. Он напомнил, что в их ходе намечается закупить до 2 млн тонн зерна. "К концу ноября... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ за девять месяцев 2023 г. снизилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 46,69 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA увеличилась на 11%, до 88,9 млрд руб., сообщила компания. Выручка составила 165,76 млрд... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30.10 по 05.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно после выхода статистики расходов и доходов населения и одного из ключевых показателей инфляции. Доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства... Доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства... читать дальше

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